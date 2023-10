Video: Reprocha aspirante a Morena: me mintieron y traicionaron

Especial / Agencia Reforma / Senadora Lucy Meza

Morelos, México.- La senadora Lucy Meza dejó entrever que abandonará las filas de Morena para buscar competir por la Gubernatura de Morelos postulada por otra fuerza política.

Con un video, Meza culpó al gobernador Cuauhtémoc Blanco de haberla excluido del proceso de elección del candidato.

"No estoy de brazos cruzados y estoy evaluando todas las opciones para mantener viva la esperanza de un Morelos mejor. Juntos, ustedes y yo conformaremos un movimiento para recuperar la dignidad de Morelos. Muy pronto les tendré más noticias", anunció.

La legisladora reprochó el haber sido excluida de la lista de aspirantes de Morena.

"Cómo es posible que siendo yo la mujer más conocida y mejor posicionada en Morelos, no me dejaran ni siquiera competir. La comisión de Morena dijo que me descalificaron porque el fiscal (Arturo Carmona) habló bien de mí.

"Quien está detrás de todo esto, es el gobernador Cuauhtémoc Blanco que controla a Morena en Morelos y no quiere que yo sea gobernadora", aclaró.

Meza dijo que ya había presentado un juicio para la protección de sus derechos, para que esta violación y "la traición" de Morena queden registradas.

"De acuerdo con todas las encuestas, yo gano la Gubernatura por encima de cualquiera de los candidatos que compiten por Morena", dijo.

"Por ello, me dejaron fuera, mintieron, robaron y me traicionaron. Le tuvieron miedo a la democracia, le tienen miedo a Lucy Meza y le tienen miedo al pueblo de Morelos. Con mi exclusión ilegal, quedó deslegitimado su proceso interno."

El fin de semana pasado, los dirigentes estatales del PAN y del PRI ofrecieron a la senadora morenista la candidatura por el Frente Amplio por México.