Video: Revela basquetbolista Alexis Cervantes motivo de su plagio

Ciudad de México.- El basquetbolista Alexis Cervantes, fue encontrado el pasado 28 de diciembre con vida luego de pasar varios días desaparecido en Michoacán.

Ahora se ha filtrado un video donde el deportista explica las presuntas razones de su secuestro.

"Soy Alexis Francisco Cervantes Guerrero, originario de Guasave, Sinaloa. Soy basquetbolista profesional y trabajé por 14 años. El motivo por el cual estoy aquí es porque unas personas que hicieron una parada, encontraron en mi celular cosas que son fotos, videos con armas , fotos con la mafia de Sinaloa. Fotos con mi primo que trabajaba para (el narcotraficante) Chapo Isidro, el jefe de pistoleros de una zona de Guasave que patrullaba ", dijo.

También contó en el video donde se ve atado de manos que su primo tuvo varios trabajos y que él también le entró al mundo de las drogas.

"Un día hablamos y nos fuimos a tomar. Me gustó. Me gusta el desmadre, me encanta la cocaína. Y es es el motivo por el que estoy aquí. Comentarios en los que me burlo de los cárteles de aquí de Michoacán como si yo fuera alguien pesado, soy un simple basquetbolista pendejo, fanfarrón, farol, que quise demostrar algo que no es", dice.

"Estoy consciente, cien por ciento consciente, tengo días aquí y se los digo sinceramente, acepto el castigo y la lección la tomo, porque toda la vida he sido así".

El basquetbolista fue encontrado con vida el miércoles pasado en el Municipio de Venustiano Carranza, informó la Fiscalía de Michoacán.

"Como resultado del operativo interinstitucional encabezado por la @FiscaliaMich, fueron localizados con vida, en el Municipio de Venustiano Carranza, el basquetbolista Alexis Cervantes y el taxista Marcos Sandoval Julián", indicó el titular de la dependencia, Adrián López Solís.

Cervantes, integrante de los Libertadores de Querétaro, desapareció el martes 21 de diciembre en Michoacán, donde participó en unos juegos amateurs de fin de año, en la Liga de Basquetbol de Zirimbo.

Ese día tuvo contacto por última vez con su familia. La idea era que viajara a Guadalajara y después a Guasave, Sinaloa.