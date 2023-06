Video: Se baja Germán Martínez... critica método de Frente Opositor

Ciudad de México.- El senador independiente Germán Martínez criticó el método de selección del Frente Amplio Va por México (PAN-PRI-PRD) y descartó contender en busca de la nominación del candidato presidencial de la Oposición para el 2024.

En un mensaje difundido en redes sociales, el legislador dijo que el modelo aprobado -que contempla la inscripción de aspirantes que presenten 150 mil firmas, foros de debate, encuestas de popularidad y elecciones primarias- ni es de ciudadanos, ni tampoco de partidos.

Asimismo, anunció que no participará en la contienda de quienes aspiran a encabezar la coalición de Oposición y que este lunes, junto con representantes de las agrupaciones ciudadanas, como Frente Cívico Nacional, Unid@s y Sí por México, formalizarán el método de selección del candidato para 2024.

"Quiero agradecer desde el corazón a las ciudadanas y los ciudadanos que apoyaron mi aspiración de llegar a ser Presidente de México, su aspiración es nuestra aspiración. Pero el método que se está construyendo ni es de partidos, ni es plenamente de ciudadanos, ni es una encuesta ni es una elección abierta a todas y a todos los ciudadanos.

"Y yo no me voy a echar en manos de cargadas empresariales, de sindicatos con dueño o de padroneros partidistas, y además no voy a violar la ley para obtener ningún cargo público, ni campañas anticipadas ni dinero sin fiscalización ni uso de datos personales en el padrón", reprochó Martínez.

No obstante, ofreció su apoyo a la candidata o candidato que, "con solvencia moral y que sea decente, encabece los esfuerzos para recoger el tiradero de Morena".

Germán Martínez dijo que la aspiración que le mueve es tener hospitales públicos con medicamentos y escuelas públicas de calidad, así como que los criminales tengan miedo a las autoridades y que se cuente con un Jefe de Estado que enorgullezca a todos.

"Amo a esta patria y por encima de los intereses y de las aspiraciones personales está el suelo y la gente mexicana", planteó.

Y ven deficiencias

El ex Presidente Felipe Calderón consideró que la Oposición camina en la ruta correcta, aunque hay deficiencias en el método de selección, como la declaratoria de preferencia al firmar por uno de los aspirantes.

"El padrón se integra con los firmantes que reúna cada aspirante. Eso tiene el absurdo de que obliga a definir preferencias antes de que haya un proceso de conocimiento y contraste. Debiera hacerse una afiliación abierta y simultánea, y luego definir las preferencias.

"Alta ponderación a las encuestas: le da ventaja a quien tenga reconocimiento de nombre, pero no necesariamente el mejor candidato. El reconocimiento se gana en las campañas y es donde las referencias se modelan. Las reglas dan ventaja a los malos conocidos sobre los buenos por conocer", manifestó Calderón.

El ex Mandatario cuestionó también que no haya una puerta para que participe MC, así como ciudadanos sin partido y sin candidato.