Video: Se disculpa Clara Luz por negar a Raniere

Monterrey, NL.- Un mes después de haberse hecho público, la candidata a la Gubernatura por la alianza que encabeza Morena, Clara Luz Flores, se disculpó por no haber aceptado que conocía a Keith Raniere, líder de la secta NXIVM.

Minutos después de las 23:00 horas de ayer, la abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León difundió un video donde reconoce que enfrentó mal la situación, pero que es injusto que sus rivales la hagan cargar con los delitos de un delincuente que ya está en prisión.

"Me tropecé como todas y como todas ahora me levanto, cometí un error al haber dicho que no conocía al fundador de NXIVM", señala en el video.

"Primero que nada quiero decirles que enfrenté mal la situación y pido perdón. Mi error fue no aceptar públicamente ese error de mi vida en el que busqué ayuda a través de un curso".

El pasado 24 de marzo el priista Adrián de la Garza, candidato a la Gubernatura del PRI-PRD, difundió un video del encuentro de Flores con Raniere.

Esto ocurrió luego de que la candidata acusó a De la Garza de no haber investigado como Procurador de Justicia estatal supuestos actos de corrupción del entonces Gobernador Rodrigo Medina.

En el video de más de cuatro minutos, la candidata recalcó haber luchado contra el crimen organizado siendo Alcaldesa de Escobedo.

Dijo haber sobrevivido a 13 atentados, al secuestro de su hijo y que además, cuando estuvo embarazada, le pusieron una bomba.

"Sobreviví a 13 atentados. Secuestraron a mi hijo al cual torturaron y perdió los riñones y a quien hoy cobardemente están difamando mis rivales por su trasplante, diciendo que fue un privilegiado", señala Flores.

Aseguró que al terminar su periodo como Alcaldesa buscó ayuda, le recomendaron un curso y se entrevistó con Raniere, como muchas otras personas lo hicieron.

"Lo que hacen mis rivales es cobarde, pues para ganar votos confunden a quién es el verdadero criminal y a quiénes son las personas que simplemente tomaron un curso", señaló.