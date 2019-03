Video: se enfrentan pescadores a elementos de la Marina por muerte de compañero

Mexicali, BC.- Un grupo de pescadores de San Felipe se enfrentaron a elementos de la Secretaría Armada de México a quienes acusaron de asesinar a balazos a un compañero en el área de San Felipe, al sur de Mexicali.





En una serie de videos se observa primeramente el momento en que el cuerpo ensangrentado del pescador es presentado ante los pescadores y estos montan en cólera en contra de los efectivos.













Mexicali, BC.- Un grupo de pescadores de San Felipe se enfrentaron a elementos de la Secretaría Armada de México a quienes acusaron de asesinar a balazos a un compañero en el área de San Felipe, al sur de Mexicali.





En una serie de videos se observa primeramente el momento en que el cuerpo ensangrentado del pescador es presentado ante los pescadores y estos montan en cólera en contra de los efectivos.





“Mataron al Kiki hijos de su pu… madre, mataron al Kiki”, manifestaban mientras se abalanzaban contra los elementos de la Semar quienes accionaron sus armas al sentirse acorralados y corrieron a su unidad en la que salieron prácticamente huyendo.





Posteriormente el grupo de pescadores sube a una camioneta particular y los persigue.





En un video más se ve a los pescadores afuera de la base naval de San Felipe, mientras elementos antimotines empuñan sus toletes y escudos, y una alarma suena.





Los pescadores les gritan que no son delincuentes y que quieren justicia, mientras que los ánimos se exaltan y comienzan a tirar desde piedras hasta crucetas de automóviles.





La confrontación sigue en la base de la Marina y los pescadores exigen que dejen las armas y enfrenten “tiro derecho”. Sin embargo el diálogo no se concreta y la detonación de armas comenzó a darse de los marinos en contra de los pescadores.





















“Entiendan por favor no hay nada que podamos hacer ahorita, es demasiada la gente. Demasiado el coraje, demasiado lo que está sucediendo” , dijeron.





En el exterior de la base naval se quemaron automóviles y se dieron una serie de daños a las fachada del inmueble.





Durante la refriega un pescador más resultó lesionado de bala según indicaron.





“Esto no lo vamos a poder parar, esto no puede suceder, otro baleado, no somos delincuentes”, manifestaron.





A través de su cuenta de Twitter la Secretaría de Marina informa que se encuentra recabando información sobre los hechos registrados en San Felipe.









Fuente: www.lineadirectaportal.com