Video: 'Sigan chingando, me gusta la sangre'

San Luis Potosí.- Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí (PVEM), y aliado de la "Cuarta Transformación", estalló este jueves contra medios de comunicación al asegurar que a algunos les gusta "chingar", pero, añadió, ya los tiene detectados y a él le gusta la sangre.

La advertencia la realizó en un evento público en Soledad de Graciano Sánchez, luego que algunos portales digitales difundieron el miércoles la muerte de un trabajador en la construcción de la Arena San Luis Potosí, una obra de la Administración estatal.

"A quienes les interesa más el que se murió en una obra, imagínense, qué méndigos son, mientras que el pueblo que se friegue, pero son poquitos ya, porque hasta eso, los medios serios, pues son serios, pero hay uno que otro portalito que como no se les paga y antes le pagaba la maldita herencia, pues hoy están chingue y chingue, apoco no", dijo entre risas.

"Pero no le vamos a quitar una beca a una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor, madre soltera, por pagarle a esos cabrones, mejor que sigan chingando, si no de todos modos con qué nos divertimos, necesitamos diversión, lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, ver arder el mundo, lo hemos hecho toda la vida".

Gallardo Cardona expresó en la construcción de la Unidad Deportiva San Francisco que ya estaba acostumbrado a las críticas, pero el pueblo reconoce a quienes están con los conservadores.

"Piensan que todavía pueden comunicar de esa manera cuando ya hay redes sociales, cuando podemos llegar directamente a la gente, qué bueno porque ya se están definiendo los que van a ir con conservadores y los que van a estar con el pueblo de SLP, eso nos da para ir ya focalizando los que les gusta vivir de la tragedia, que quieren ver arder SLP, los que si hay un muerto lo disfrutan, es lo que hacen", dijo.

Gallardo Cardona, quien ganó en 2021 la gubernatura de SLP, en 2015 fue detenido, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, justo cuando acababa de pedir licencia al cargo de Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez (PRD).

Un año después fue dejado en libertad, luego que un tribunal ratificó un amparo.

Tras la victoria en 2021, la coalición PAN-PRD impugnó los comicios y alertó sobre el riesgo de la llegada del primer narco gobierno del País.

"Nuestra denuncia fundamenta que en San Luis Potosí estamos frente a la posibilidad de tener el primer narco gobierno formal en México", acusaron los partidos, en septiembre de 2021.

Sin embargo, el Presidente López Obrador ha asegurado varias ocasiones que los señalamientos contra Gallardo son de carácter político.