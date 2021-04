Video: Sujeto agrede a maestra durante clase virtual

#Video Alumnos de la Preparatoria 5, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex ), pidieron ayuda para una maestra de inglés que durante la clase del miércoles por la noche fue violentada físicamente por su pareja o esposo. pic.twitter.com/DY6USYs0Hb — Pincel de Luz Redacción (@PincelDLuz) April 22, 2021

Ciudad de México.- ‘Déjame cortar la clase, déjame cortar la clase, ya escucharon, ya escucharon’, son las palabras con las que una maestra de la Preparatoria 5 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), ruega a su agresor que no la golpee frente a sus alumnos durante una clase en línea. De acuerdo con reportes en redes sociales, la maestra que imparte la materia de inglés fue violentada la noche del miércoles por su pareja o esposo, cuando este le reclamó por un botón, al parecer del equipo de cómputo que utilizó para la clase en línea. “¿Quieres que te putee? Es mi computadora, no me la agarres. Hija de tu pu… madre, me chingaste el pu… botón”, dice el agresor antes de atacar físicamente a la maestra. “Espérame, déjame cortar la clase, déjame cortar la clase, ya escucharon, ya escucharon”, ruega la maestra a su agresor, para evitar la pena frente a sus alumnos. “Deja, carajo”, amenaza el agresor. “Ya voy, ya voy, ya voy, ya me voy, déjame cerrar la clase, déjame nomás avisarles”, dice entre lágrimas la maestra. Los alumnos que en ese momento seguían la clase en línea lo único que pudieron hacer es preguntar a la maestra si se encontraba bien, pero ya no contestó.