Video: Suman 23 trabajadores dados de alta por accidente en Santa Lucía

De los 27 trabajadores que se accidentaron al caer de una grúa que los trasladaba a sus labores dentro de la nueva terminal área de Santa Lucía, 23 ya fueron dados de alta, tres más continúan en observación y uno más fue hospitalizado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social delegación Oriente del Estado de México informó que luego de su atención en tiempo y forma, autoridades médicas determinaron que los pacientes presentaron heridas leves y contusiones, por lo que fueron dados de alta a 23 de ellos, tres permanecerán en la unidad para observación y uno más fue ingresado a hospitalización con el objetivo de realizarle más exámenes médicos.

Cabe recordar que el accidente se registró cuando los trabajadores que laboran en la terminal aérea de Santa Lucía eran trasladados hacia su trabajo al interior de la base militar donde se construye el aeropuerto Felipe Ángeles.

Según los primeros reportes, viajaban arriba de una grúa, pero al dar una vuelta pronunciada, todos se recargaron sobre uno de los costados y el barandal que tenía no soportó el peso cayéndose.

Inicialmente en el lugar empezaron a brindarles los primeros auxilios y posteriormente fueron trasladados al hospital 200 del IMSS en Tecámac, en donde los atendieron por golpes.

Miguel Ángel López, quien resultó ileso, explicó que al filo de las 8 de la mañana eran trasladados y cuando dio vuelta la unidad, todos se fueron hacia un lado del vehículo lo que provocó que se desprendiera el barandal y cayeran.

Se desoldaron los barandales, exceso de velocidad no llevaba simplemente fue una curva, a la hora que dio la curva, nos hicimos todos así y se chispo el barandal, se desoldó, pero no iba recio el camión ni nada, iba normal. No pues graves, graves, no hay gracias a Dios, solo son lesiones leves, rasguños en las manos, otros de los pies, otros de la cabeza, nada eso fue todo”.