Video: 'Tenemos miedo, estamos atrapados'; así se vivieron los primeros minutos tras colapso del Metro

Personas que llegaron segundos después de que se colapsó el Metro en la Línea 12 a la altura de la estación Olivos, fueron grabadas, se escucha su desesperación por tratar de salvar a los del Metro y a una mujer que se encontraba dentro de un vehículo rojo.

“Rómpelo güey, rómpelo con algo”, le dice un joven a otros que jalan las puertas del Metro para poder abrirlas.

En ese momento se percata del vehículo rojo que quedó aplastado debajo de uno de los vagones del Metro, ven a una mujer que se asoma por la ventanilla. Ella dice “tenemos miedo”.

No, no, no, no se preocupen ¿cuántos más vienen adentro?

“Nada más nosotros dos”, dice ella

¡Espéreme, espéreme!

El caos en ese momento es total, se escucha gente que pide ayuda y jóvenes tratando de apoyarlos.