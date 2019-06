Video: Tormenta inunda plaza y músicos interpretan el tema de “Titanic

Chihuahua.- Un video que circula en redes sociales tomado en el interior de la Plaza Patria en Guadalajara, Jalisco, muestra el ingenioso momento en que el agua de una fuerte tormenta inunda el centro comercial y músicos presentes interpretan el tema de amor de la película Titanic.

Las imágenes fueron grabadas la tarde de ayer 9 de junio, cuando se presentó una lluvia torrencial que ocasionó daños moderados en las ciudades de Zapopan y Guadalajara.

Desde el techo de la plaza, localizada en las calles avenida Patria y Ávila Camacho, el agua cayó en cascada.

Mientras visitantes se refugian y personal del área comercial intenta controlar la situación, un grupo musical que amenizaba se puso a interpretar la canción "My heart will go on", provocando sorpresa y alegría entre los empapados visitantes.