Video: 'Vi personas mutiladas' narró un sobreviviente

Ciudad de México.- Pedro Castán Cervantes se dirigía a su domicilio a Valle de Chalco, a través de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuando de pronto escuchó un “ruido muy fuerte y la gente comenzó a caer en cascada”.

Castán narró su experiencia al momento del colapso de la línea dorada a la altura de la estación olivos, sobre la avenida Tlahuac.

“Se escucho un ruido muy fuerte y la gente empezó a caer. Me agarré muy fuerte y me golpeé con las personas que iban cayendo”, expresó.

“Yo venía en el segundo vagón de atrás hacia delante, que fue el que se dobló. Me agarré muy fuerte y la gente se venía hacía abajo como resbaladilla, golpeándonos a todos”, añadió.

Tras el colapso, Castán Cervantes indicó que había pocas personas que solo tenían a golpes y moretones, pero que desgraciadamente hubo algunos usuarios tuvieron lesiones mayores e inclusive, algunos sufrieron mutilaciones

“Hay mucha gente muy lastimada. En el vagón en el que yo venía, había unas 30 o 40 personas. Varias se cayeron hacia donde se dobló el tren. No vi a ningún muerto, pero vi a personas mutiladas de su mano. Un señor se mutiló su mano”, sentenció. (Con información de El Financiero)