Video: Viajan a la Basílica y mueren en el accidente de la México-Puebla

En el accidente de la México-Puebla que dejó como saldo 19 muertos, fallecieron Mayte, su esposo y la tía de éste. Habían acudido a la Basílica en la Ciudad de México.

"Ellos primero vinieron a México, a la Basílica, de ahí llevaban a la tía a conocer a Veracruz... Son de Guadalajara, mi hija es de Guadalajara, su novio y su tía son de Colombia”, compartió Teresa Rivas, mamá de Mayte, quien perdió la vida en el accidente del pasado sábado.

Mayte Velázquez, su esposo Bidier, de 41 años, y la tía de éste, de nombre Gladis Bocanegra, de 72 años de edad, ambos de origen colombiano, llegaron a la Ciudad de México provenientes de Guadalajara para visitar la Basílica de Guadalupe, después de oír misa se dirigían al puerto de Veracruz.

"Yo platicaba constantemente con ella, por teléfono, por WhatsApp, y me dijo: ya entramos a misa, ya nos vamos para Veracruz, y yo le dije: Hija, ten mucho cuidado, me dan mucho miedo esas carreteras y mire… Cuando ya estaba en misa, de hecho ella tomó un video, en donde ya venía en carretera, fue la última comunicación, a las 12:48, ya no se conectó más. Yo veía, les marcaba, y apagado el celular de los tres”, lamentó Teresa Rivas.

Ni Mayte, ni Bidier ni su tía Gladis llegaron, pues el sábado se encontraban en la caseta de San Marcos cuando fueron embestidos por un tráiler que se quedó sin frenos en la México-Puebla, ocasionando el incendio de varios vehículos.

El video del momento en que el tráiler embiste los vehículos en la México-Puebla comenzó a circular en redes sociales.

"Era un coche rojo, no recuerdo qué marca, se lo prestó un amigo aquí en México para moverse ellos, pero desgraciadamente ya no llegaron a su destino. La última conexión que nosotros vimos en su celular fue como a las 12:45 o algo así, ya después pasó el tiempo, ya no se conectaban; yo le marque a todos y ya no sonó el teléfono, vi las noticias y me avisaron que ellos como pasaron por ahí...sí yo vi el carro cuando pasó el tráiler, yo dije ese carro ahí viene mi hija y así fue”, agregó la mujer.

Inmediatamente Teresa decidió trasladarse al Estado de México para tratar de ver si su hija se encontraba entre los fallecidos, y la noticia fue devastadora.

"Ayer cuando llegué, porque llegué a preguntar… lo único que me mostraron fue un pedacito del pasaporte de la tía del novio de mi hija, que salió un pedazo de su foto y fue cuando ya vi que sí eran ellos que a ellos les había pasado”, compartió.

Ya le practicaron la prueba de genética y deberá esperar para tener los resultados y confirmar que su hija Mayte está entre los fallecidos.

Ahora, sólo espera que se haga algo para que no vuelva a suceder una tragedia como la ocurrida con Mayte, quien dejó huérfanas a dos niñas de cinco y ocho años, quienes se salvaron porque Teresa pidió que se quedaran porque tenían que ir a la escuela.

