Video: Y tras regaño, admiten espectaculares

Foto: Reforma Foto Especial / Los espectaculares donde se promueve a las corcholatas morenistas inundan avenidas y carreteras de todo el País

Cd. de México.- Apenas se dio la recomendación del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los anuncios espectaculares y las corcholatas presidenciales reconocieron la estrategia y admitieron que debían bajarlos

La ex Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, argumentó que "compañeros" que la ayudan colocaron los espectaculares que promueven su imagen, y responsabilizó a una revista de pagar dicha publicidad.

De gira por Ciudad del Carmen, Campeche, la aspirante presidencial morenista aceptó esta semana hacer un exhorto a sus simpatizantes y operadores para que bajen las estructuras con su propaganda.

"Haré un llamado para que se bajen los espectaculares, en nuestro caso son muchos compañeros en los estados que nos quieren ayudar, entonces haremos un llamado para que sea (la campaña) principalmente en territorio", dijo Sheinbaum.

"Nosotros no los hemos pagado ni promovido, pero hay compañeras o compañeros que nos ayudan que han subido espectaculares. En algún momento me hicieron una entrevista y ellos promovieron la entrevista, pero estoy de acuerdo que no sea a través de espectaculares".

Leonel Godoy, coordinador de los recorridos de Adán Augusto López, propuso instalar una mesa de trabajo entre Morena y las "corcholatas" sobre los espectaculares que promocionan la figura de los aspirantes, aunque rechazó que se estén pagando cantidades "estratosféricas".

El político michoacano aseguró que el ex Secretario de Gobernación tiene voluntad de transparentar todos sus gastos y echó "la bolita" a simpatizantes, revistas y periódicos.

"Tenemos que platicar eso porque también dijo el Presidente que no son necesariamente de ellos (los anuncios espectaculares), que hay simpatizantes, hay revistas, hay muchos medios que están interviniendo en esto y se tiene que revisar el asunto.

"Lo que hace falta es que el partido instale una mesa de trabajo con todos los aspirantes, donde estén los aspirantes o los coordinadores generales de cada uno de los candidatos. Creo que una mesa de los aspirantes para revisar esto y otros temas debería darse", planteó Godoy.

El senador Ricardo Monreal reprochó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, por no haber intervenido para frenar la instalación de espectaculares con propaganda de los aspirantes presidenciales de su partido.

"Tuvo que pedir el Presidente López Obrador que retiraran toda la propaganda, una ofensa, un despilfarro. ¿Por qué el partido, por qué Mario Delgado no hizo lo que tenía que hacer? ¿Por qué tenerle que pedir al Presidente que intervenga? ¿Por qué siempre le dejamos al Presidente enmiende la plana por los errores cometidos por otros", cuestionó.

En entrevista, Monreal acentuaría su crítica al líder morenista.

"Hasta ahora no ha sido él una gente que corrigiera, ni siquiera lo intentó. Y me parece que la inequidad en el proceso no es una buena señal".

Sin embargo, reiteró que él no presentaré quejas ni denuncias.

"Pero es muy visible la campaña dispar, desigual. El proceso interno de selección del coordinador es muy dispar, al menos para mí. No tengo, sino preocupación por el exceso de gastos", expuso.