Vienen tiempos difíciles, dice Córdova a empleados de INE

CDMX.- Frente al despido de cientos de empleados del INE que podría generar la reforma electoral, al fusionar áreas y desaparecer otras, el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, llamó a los empleados a actuar con prudencia y convicción, pues, reconoció, vienen tiempos difíciles para la institución.

"Son meses delicados, son meses donde se va a jugar el futuro de la institución, pero, como me gusta decir el INE no está manco, es una institución de la sociedad, a ella se debe y con ella contamos. En los meses por venir la serenidad y la prudencia van a ser fundamentales para que, como me gusta decir, el día de mañana podemos decir 'hay mucho INE para mucho rato'.

"Compañeras y compañeros, juntas y juntos hemos enfrentado grandes desafíos, exitosamente, juntas y juntos vamos a enfrentar los desafíos que hoy, a pesar de los ataques, de las amenazas, y de los intentos por minar la capacidad que ha hecho de esta institución la mejor construcción de democracia, de la transición a la democracia, va a seguir saliendo adelante. Confianza, prudencia, convicción, y, sobre todo, esa entrega institucional que nos ha permitido estar donde estamos", dijo en un video interno.

En el mensaje dirigido a los más de 18 mil funcionarios del Instituto Nacional Electoral, el consejero informó que inició contacto con grupos parlamentarios del Senado para pedirles una reunión, en la que exponga el impacto negativo a la operación del organismo con las reformas secundarias aprobadas por la Cámara de Diputados.

"Es un momento complicado de la vida de nuestra queridísima institución, pero no es el primero al que nos enfrentamos, el INE desde hace muchos meses ha sido objeto de una descalificación muy lamentable de quienes se han beneficiado, en primera instancia, del trabajo del INE", dijo.

Desde la Junta Local de Nuevo León, luego de sostener un encuentro con empresarios en Monterrey, Córdova, acompañado del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, recordó que desde que arrancó esta Administración el Instituto ha sido objeto de las amenazas y las descalificaciones, incluso, se ha justificado el ataque con discursos falsos, en los que se habla de supuestos fraudes.

Pese a que la ciudadanía, añadió, logró frenar una reforma constitucional, los diputados aprobaron cambios legales que buscan afectar, profundamente, el aparato, el diseño institucional y la capacidad operativa que ha hecho no sólo que el INE sea ancla de la estabilidad política, también sea garantía de la gobernabilidad democrática.

Ningún legislador, lamentó, pidió al organismo datos duros para discutir una reforma electoral, lo que demuestra que atrás de lo aprobado este miércoles no está una intención de mejorar el marco legal, sino lastimar a la institución y dejarlos en una situación operativa comprometida.

"Son tiempos complejos, pero el Instituto ha salido avante de otros momentos similares a éste, y lo ha hecho gracias a dos columnas vertebrales: el compromiso y convicción con las causas democráticas de todos y todas nosotros, y, en segundo lugar, la estructura, la cohesión, el compromiso institucional de todos ustedes. Esos dos pilares nos han permitido hoy que el INE sea la institución más apreciada de la sociedad mexicana.

"Necesitamos mucha cautela, mucha prudencia, pero también mucha convicción. Esta Administración ha pretendido hacer de la defensa de esta institución y de todas las condiciones laborales de cada uno de quienes trabajamos en el Instituto un punto de definición, una característica y una convicción, esa va a seguir siendo la lógica con la que, desde el Consejo General, vamos a seguir actuando en los meses y semanas por venir", añadió.

Por su parte, Jacobo aseguró que en unidad sortearán estos momentos complejos y difíciles.

"Esperemos que los senadores tengan la posibilidad de estudiar esa reforma como se merece y hacer las reconsideraciones debidas, ya que el respeto a la institución implica la estabilidad política del País, desde aquí queremos agradecer su trabajo, decirles que estamos con ustedes, y que les mantendremos informados de lo que estamos haciendo", añadió.

La reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados fusiona diversas direcciones y unidades técnicas, además de desaparecer las 300 juntas distritales permanentes y convertirlas en 260 oficinas auxiliares.