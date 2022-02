Vigilará Profeco que no haya corrupción en regularización de autos chocolate

CDMX.- Ante el Decreto de la regulación de autos provenientes del extranjero y la posibilidad de que exista corrupción en los trámites en todos los estados fronterizos, incluido Chihuahua, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, detalló que “esto puede ocurrir porque son trámites que realizan proveedores terceros y esos servicios corresponde a Profeco estar cuidando que realmente se hagan”.

Aseguró que en este tema, estarán poniendo especial atención en todos los estados de la frontera, pues consideró que el mismo problema se puede presentar en Chihuahua y en otros estados, dijo el titular de la Profeco.

Durante la conferencia mañanera, explicó que ya existe una oficina de Profeco en Hermosillo, Sonora donde garantizó que se mantienen atentos y en coordinación con gobiernos estatales.

Ante la pregunta expresa respondió “estaremos vigilando que no se pasen de rosca como bien dices, porque otra manera de pasarse de rosca es que te doy el papelito y no revisé nada, entonces habrá que constatar que cumplan con el servicio que están ofertando y que no abusen en los precios de ese servicio conforme a las tarifas autorizadas”.