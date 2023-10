Vinculan a proceso a excolaborador de Robles por Estafa

Archivo / Agencia Reforma / De León fue aprehendido el pasado 9 de octubre en las Lomas de Chapultepec

Ciudad de México.- Un juez federal vinculó a proceso a Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones de la extinta Sedesol en la gestión de Rosario Robles, por suscribir un contrato de más de 124 millones de pesos de manera presuntamente ilegal, en el caso de la Estafa Maestra.

Juan José Hernández Leyva, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, procesó al ex funcionario por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, al estimar que la Fiscalía General de la República ofreció los datos de prueba suficientes para sustentar su imputación, informaron autoridades judiciales.

En una audiencia iniciada a las 22:00 horas del sábado y concluida a las 3:30 del domingo, el juez le ratificó la prisión preventiva justificada, por existir un probable riesgo de fuga, razón por la que el zacatecano permanecerá internado durante su procedimiento penal en dicho centro penitenciario.

Al mismo tiempo, le fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria, mismo en que tanto su defensa como la FGR reunirán los datos de prueba para sustentar sus respectivas posturas.

De León fue aprehendido el pasado 9 de octubre en las Lomas de Chapultepec y hoy está en la cárcel por el caso de un contrato firmado el 5 de marzo de 2015, en el que la Sedesol pagó 124 millones 100 mil pesos a la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), para aplicar los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS).

Dichos cuestionarios se aplicarían en zonas rurales y semiurbanas con el objetivo de que la Sedesol identificara y localizara a los pobres extremos alimentarios de las 32 entidades federativas.

No obstante, de acuerdo con la Fiscalía, la UIEM subcontrató más del 49 por ciento del monto del contrato original, tope que le impone el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Lo anterior, porque destinó 122 millones 650 mil 300 pesos en contratos a siete empresas y dos personas físicas entre el 6 de marzo y el 14 de diciembre de 2015.

Al ex funcionario también se le atribuye no haber realizado un estudio de mercado ni publicado en Compranet ni en la página de internet de la Sedesol la convocatoria para licitar el contrato, lo que habría afectado a la hacienda pública porque el Estado no tuvo las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento.

La Auditoría Superior de la Federación denunció que la UIEM no proporcionó información de las subcontrataciones por 13 millones 943 mil 700 pesos y presentó documentos del ejercicio de 47 millones 483 mil 800 pesos, pero éstos tampoco acreditaron la prestación de los servicios.

De los restantes 61 millones 222 mil 800 pesos, se detectó que la empresa AM Sistemas Informáticos entregó algunos cuadernillos cuyo contenido coincide con documentos publicados previamente en internet, es decir, se falsificaron los comprobantes de los servicios entregados.

Contra de León existen otras tres órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse, una de ellas por delincuencia organizada y lavado de 77 millones de pesos, relacionado con un contrato de encuestas "fantasma".

Se espera que la FGR le ejecute en prisión dichos mandamientos judiciales y se lleven a cabo nuevas audiencias de imputación y vinculación a proceso.