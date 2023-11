Vinculan a proceso a ginecólogo que atendió falso embarazo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Aún convaleciente, Liliana aseguró que no está dispuesta a negociar la libertad del doctor, quien ayudó a que le practicaran una cesárea innecesaria por un embarazo de mellizos que nunca existió.

"A mí con nada me pagan todo lo que he pasado", expresó al salir de la audiencia de continuación, en la que Víctor Manuel "N" fue vinculado a proceso.

Los datos de prueba presentados en la audiencia fueron suficientes para que el juez determinara procesarlo por el delito de Responsabilidad Profesional por la Práctica Indebida del Servicio Médico.

Además, dio tres meses para que se realice la investigación complementaria, tiempo en el que deberá estar en prisión preventiva.

Una vez que el juzgador ya había dado su dictamen, Víctor Manuel "N" tomó la palabra.

Argumentó que había sido engañado por personal de la clínica y no había podido ver los expedientes de la paciente previamente; se ostentó como víctima, al asegurar que no le habían pagado por la intervención.

"Era responsabilidad justamente de él verificar que toda la situación estuviera de forma adecuada para poder llevar a cabo la práctica", coincidieron la Fiscalía General de Justicia (FGJ), el juez y la defensa de Liliana.

La defensa del imputado señaló que había sido llamado, ya que le habían informado que uno de los bebés venía sentado y requerían su ayuda como ginecólogo.

Liliana rechazó el argumento del médico, recordó que la revisó previo a la intervención quirúrgica y todavía le dijo que los supuestos bebés estaban muy arriba.

Por eso para ella es inadmisible pensar en que puedan llegar a un juicio abreviado, que permita aminorar la pena del imputado a cambio de obtener una reparación del daño.

"Todavía no estoy bien y todavía va para largo. Entonces, no es justo que pague y salga. Yo quiero que pague con cárcel lo que me hizo", manifestó.

Liliana continúa siendo tratada por doctores, psicólogos y psiquiatras, debido al impacto que le generó que el engaño de la clínica, en la Alcaldía Venustiano Carranza. En septiembre cambiaron el diagnóstico y le aseguraron que tenía tumores y no mellizos.

Contó que la familia estaba preparada con la cuna y ropa para recibir a los bebés.