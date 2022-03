Violan autonomía de Banxico con filtración que adelantó AMLO

Reforma

Ciudad de México.- La filtración de la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico) al Presidente Andrés Manuel López Obrador vulnera la autonomía del banco central, lo que expertos financieros calificaron de inédito, desafortunado y detonante de incertidumbre en los mercados.

Al final de su conferencia matutina, el Mandatario adelantó que Banxico decidió aumentar su tasa de interés en 50 puntos base, a un nivel de 6.50 por ciento, su séptimo incremento consecutivo para contrarrestar la alta inflación, que en la primera quincena de marzo se ubicó en 7.29 por ciento anual.

"La decisión de ayer la tomaron en el Banxico por unanimidad. Nosotros respetamos la autonomía del banco central", expresó López Obrador.

Al respecto, el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) y las organizaciónes México, ¿cómo vamos? y México Evalúa señalaron que el anuncio anticipado del Presidente constituye una importante vulneración a la autonomía de Banxico y evidencia la transgresión del marco normativo.

Debido a la celebración de la 85 Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero, los miembros de la Junta de Gobierno de Banxico adelantaron sus reuniones para decidir la política monetaria. El anuncio de este jueves está programado para las 13:00 horas.

Además de la Gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, y los cuatro subgobernadores, Galia Borja, Irene Espinosa, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, a la reunión de política monetaria acuden el Secretario y subsecretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y Gabriel Yorio, así como el secretario de la Junta de Gobierno.

De acuerdo con el Artículo 45 de la Ley del Banxico, quienes asistan a las sesiones deben guardar confidencialidad respecto de los asuntos que se traten en ellas, salvo autorización expresa de la Junta de Gobierno para hacer alguna comunicación.

"Es un anuncio que los mercados estaban esperando para el día de hoy a las 13:00 horas en México, para las 15:00 horas en Nueva York. Es un adelanto a algo que esperaban los mercado, es un adelanto a lo que marca el calendario de México y es algo que ciertamente le mete bastante incertidumbre a los mercados.

"Es algo que no había pasado en México, desde que yo tengo memoria, creo que no hay que dejar pasar algo así", dijo Carlos Capistrán, economista en jefe para México de Bank of America (BofA) Securities, durante su participación en la Convención Bancaria.

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, calificó de desafortunado este hecho.

"Es un evento desafortunado que nuestro Presidente haya dado a conocer la decisión del Banco de México. Yo creo que no por nada el Inegi cambió hace algunos años la publicación de sus fichas a las 6:00 horas, antes de la conferencia matutina, justamente para que no pasara algo así.

"Al fin todos los mecanismos del Banco son para que realmente se pueda dar a conocer la decisión después de su reunión", declaró Serrano.

En su intervención en la Convención, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, se sumó a la preocupación de Capistrán y Serrano sobre la filtración del anuncio de política monetaria de Banxico.

"Banxico es autónomo y esto es visto como un escándalo. Nunca antes se había filtrado una decisión de política monetaria en México y que sea el Presidente quien lo haga genera preocupación por la autonomía del banco central", mencionó en su cuenta de Twitter.

Siller cuestionó quién compartió esa información y a quién más.

"El peso se estaba apreciando hoy desde temprano, por lo que surge la inquietud si alguien más, además del Presidente, sabía de la decisión de Banxico y dio pie a cambios en sus portafolios de inversión. Por muchas aristas esto es algo de gran preocupación que no debe repetirse".

Otro experto financiero, que pidió no ser citado, señalo que esto es grave tanto a nivel institucional como por el impacto en los mercados.

"En el aspecto institucional, claro que es una agresión a la autonomía de la institución. Es divulgar con anticipación información que mueve a los mercados que esperaban la información a las 13:00 horas. El problema es que se han normalizado las cosas que no son correctas y eso es grave", criticó.

Detalló que con el anuncio respecto al cambio de la tasa de referencia de Banxico, cambian las inversiones en tiempo real, lo cual puede traer ganancias o pérdidas importantes para las posiciones de bancos y casas de bolsa.

"Además, tú estás operando antes de que la decisión se dé y estás viendo una ganancia, pero sacan la información antes y el precio se apreció mucho. Pero si estuvieras apostando a que el tipo de cambio se iba a depreciar, entonces perdiste", explicó.