'Violencia en Tamaulipas, lanzada política contra Américo'

CDMX.- En una mañana en la que Tamaulipas amaneció con bloqueos y enfrentamientos armados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los reportes de violencia en la entidad son una "lanzada política" contra el Gobernador morenista Américo Villarreal.

El Mandatario admitió que existe una situación de inseguridad constante desde el fin de semana en Tamaulipas, pero dijo que aumentó la difusión de riesgos en las últimas dos semanas, algo que lo lleva a sospechar de las causas.

"Miren, desde antier está lo de Tamaulipas, pero ya lleva unos 15 días, que están manejando mucho el que hay inestabilidad en Tamaulipas, que ya regresó la violencia, que antes cuando estaba el Gobernador Cabeza de Vaca prevalecía la paz.

"Entonces, me empezó a llamar la atención, de allá es la frase de 'de parte de quién ', cuando suceden cosas atípicas en política es de parte de quién, es como cuando quieres saber quién cometió el delito, cuál es el móvil del crimen y se recomienda: síguele la pista al dinero, entonces en el caso de Tamaulipas es de parte de quién, bueno, qué es lo que estoy yo percibiendo, que hay una lanzada política en contra del Gobernador Americo Villarreal", atribuyó.

Aceptó que la entidad vive un contexto complicado en temas de seguridad, pero si se magnifica, denunció, es cuestionado con insistencia por la prensa.

"No estoy diciendo que no hay problemas de inseguridad en Tamaulipas, claro que los hay, pero no ven lo que respondieron ustedes aquí '¿Y Tamaulipas?' Les puedo decir que estaba mas complicado lo que sucedía en la Tierra Caliente de Guerrero, había 13 bloqueos y ni se enteraron ustedes y ya se resolvió afortunadamente y hay diálogo y todo", afirmó.

López Obrador también defendió al Gobernador Américo Villarreal, a quien calificó como alguien capaz para gobernar.

"Un hombre honesto, un hombre con principios, un hombre bueno, muy distinto a lo que lamentablemente ha padecido Tamaulipas en los últimos tiempos", declaró.

En su conferencia matutina, el Mandatario federal aseveró que tiene mucha confianza en Villarreal y señaló que adversarios buscan desprestigiarlo.

"He estado viendo últimamente que se le están lanzando, los estoy fildeando a los opositores, mañosos", indicó.

El Jefe del Ejecutivo defendió también a Cuitláhuac García, Gobernador morenista de Veracruz, a quien definió como un buen Gobernador que no es ratero.

"Es un buen Gobernador, sobre todo no es ratero, eso es importantísimo, es que se padecía de puro Gobernador, mediocre y ladrón", dijo.

"Yo iba a Veracruz y expresaba mi desconcierto, decía yo: 'paisanos si ustedes son de los más avispados de México, cómo es que se dejan torear, cómo es que les tienen manipulados'. Claro, había un Gobernador de un partido que todos los pintaba de rojo, todo lo pintaba de rojo y llega otro y todo de azul, bueno, pintaban de azul no solo las banquetas, me tocó verlo las calles".