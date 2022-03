Violencia familiar aumentó 106% entre 2020 y 2021: Consejo Ciudadano

Agencias

Ciudad de México.- La violencia familiar tuvo un incremento entre el 2020 y 2021, informó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.

El análisis realizado por el Consejo Ciudadano indica que los reportes de violencia familiar aumentaron 106% entre 2020 y 2021, al pasar de 2 mil 585 a 5 mil 326 casos y en el 84% los violentadores son novios, cónyuges, concubinos o exparejas.

"La principal violencia reportada es la psicológica con 85% el segundo lugar ocupa la violencia física con 71 por ciento", informó Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.

Guerrero Chiprés dijo que las mujeres no denuncian por temor o falta de conocimiento.

"Las mujeres no denuncian porque se sienten inseguras o no saben cómo 24%, tienen miedo al agresor o a amenazas después de acudir a preguntar la denuncia al Ministerio Público 13% apego emocional respecto del agresor que puede ser un familiar, consanguíneo o familia elegida 10% denunció, pero otorgó el perdón o no dio seguimiento por diversas razones 6.5% y solo solicito apoyo psicológico 5%. Estos son elementos muy claros o las razones por las cuales hay una renuncia o hay un desistimiento de acudir ante el Ministerio Público", señaló Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.