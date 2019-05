Visita siniestra

Nueva York.- Adelaide (Lupita Nyong'o), su esposo (Winston Duke) y sus dos hijos (Shahadi Wright Joseph y Evan Alex) viajan a la casa en la que ella creció junto a la playa.

Tiene un presentimiento siniestro que precede a un encuentro espeluznante: cuatro enmascarados se presentan ante su casa. Lo aterrador viene cuando muestran sus rostros: Son ellos.

Se trata de la cinta Nosotros, el regreso de Jordan Peele, un thriller de apenas 20 millones de dólares que ha recaudado más de 250, una carrera similar a su debut con ¡Huye!

Pero el filme, que llega este viernes a salas mexicanas, recupera un acontecimiento ocurrido el 25 de mayo de 1986 en Estados Unidos.

Era un domingo, aproximadamente a las 14:00 horas, cuando millones de personas se tomaron de la mano con desconocidos durante 15 minutos en una cadena humana que tenía el objetivo de extenderse desde Nueva York hasta California.

Era un esfuerzo para recaudar dinero para organizaciones que combatían el hambre y la indigencia, y se llamó Hands Across America.

Este evento quedó guardado en la caja de recuerdos de la Generación X junto con su optimista y cursi video musical, que presenta breves apariciones de Barbra Streisand, Robin Williams y otras celebridades. Toto era el grupo musical de apoyo.

En la película, Nyong'o interpreta a una madre atormentada por un encuentro traumático que tuvo cuando era niña en 1986.

Su vida se ve violentamente trastornada cuando una versión malvada de su familia hace acto de aparición para tramar planes que, de acuerdo con Peele, imaginan el lado oscuro de Hands Across America.

La familia aparece por primera vez tomada de las manos cual muñecos de papel, al igual que los participantes de Hands Across America. Esa formación es un tema de la publicidad de la película y una fuerza recurrente y perversa en la historia.

En una entrevista, Peele dijo que estaba en proceso de escribir Nosotros cuando tropezó con un comercial para el evento y tuvo una sensación realmente escalofriante.

Un comercial para Hands Across America, creado por el propio director, es reproducido al inicio de la película.

"Hay algo parecido a un culto sobre las imágenes, que me hacen pensar en la familia Manson al cantar canciones folclóricas mientras salían de la sala del tribunal", dijo Peele, quien tenía 7 años cuando ocurrió la reunión nacional.

"Hay una especie de insistencia de que siempre y cuando nos tengamos los unos a los otros, podemos caminar ciegamente frente a la fealdad y maldad de la que podríamos ser parte".

Al infundirle a Hands Across America un poder malévolo, Peele transforma en cine una de las principales críticas que enfrentó en 1986: que era un gesto superficial que no ofrecía ninguna solución a largo plazo a la pobreza en Estados Unidos.

A la larga, la iniciativa distribuyó alrededor de 15 millones de dólares a diversas organizaciones benéficas, por debajo de su objetivo de al menos 50 millones de dólares.

En su "alusión satírica" a Hands Across America, Peele dijo que no ponía en tela de juicio a la "gente buena y bienintencionada" detrás del movimiento. "No creo que la noción sea una malvada", explicó.