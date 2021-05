Visitar a heridos por accidente del Metro no es mi estilo, dice AMLO

Reforma

Ciudad de México.- "No he ido a Tláhuac a visitar los hospitales, no es mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes, a mi no me gusta la hipocresía; esto no es de irse a tomar fotos, eso también ya al carajo, eso tiene que ver con el conservadurismo" afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a los heridos del accidente de la Línea 12 del Metro.

Durante su conferencia mañanera, López Obrador pidió a todos los que especulan sobre las causas del colapso, a esperar el dictamen y no dar motivo a acusaciones sin fundamento y linchamiento político.

Aseguró que los opositores buscan dichas acusaciones sin fundamentos como que la austeridad es la culpable del accidente por lo que aclaró que el Gobierno Federal no maneja el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Finalmente refrendó todo su apoyo a las acciones que está tomando la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shienbaum, y celebró que se traigan expertos con la finalidad de llegar al fondo de la situación y se deslinden responsabilidades.