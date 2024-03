Visualizan refugiados su futuro en México

Agencia Reforma / Más de 35,000 refugiados en México han participado desde 2019 un el Programa de Integración Local (PIL) de ACNUR.

Saltillo, México.- Los tres salieron de su país para escapar de la violencia, fueron reconocidos aquí como refugiados, obtuvieron empleo en la planta de Mabe en Saltillo, se sienten a gusto en general en su nuevo entorno y, de hecho, todos han optado por buscar la nacionalidad mexicana.

De 31 años, Marcos Aguilar, salió de Honduras, explica, por temor a la delincuencia con la intención de encontrar refugio.

Llegó a Tenosique, Tabasco, donde un migrante le comentó que en Saltillo había una empresa que contrataba a extranjeros en proceso de regularización.

Buscó el apoyo de ACNUR para poder viajar a Coahuila.

"Ya en Saltillo, tardó apenas un día, creo para que Mabe nos notificara que ya nos presentáramos a trabajar", relata en entrevista a distancia.

"Se escucha mucho en el sur de lo que es Mabe, sus lavadoras y secadoras, pero no sabemos cómo se hacen. Una vez estando aquí aprendemos y vemos que es buenísimo y nos encanta. Y a eso venimos, a trabajar y a echarle pa'alante".

Ocupa el puesto de facilitador de procesos en el área de secadoras, contribuyendo a resolver retrasos en la línea de producción.

"Igual me encargo de materiales, de refacciones que se envían a todo el mundo".

Sobre la relación con sus compañeros de trabajo señala que en general es muy cordial y que no percibe discriminación.

"Igual si lo vemos, pero buscamos la manera de evitar fricciones, problemas, porque no venimos aquí a pelear, ni a batallar, sino que venimos a darle soluciones a la familia", apunta.

Y ve su futuro aquí.

"Casi termino mi proceso de nacionalidad y también ya estoy en el proceso de casarme con una persona mexicana", señala.

"De aquí a cinco años lo que tengo ya determinado es terminar de estudiar Administración de Empresas y poder tener un mejor puesto".

Reunificación

Maria Angelina Salazar, de 41 años, llegó a Saltillo en 2019 como parte del Programa de Integración Local (PIL) de ACNUR.

Salió de su país, junto con su pareja, escapando también de la delincuencia.

"Llegó un punto en El Salvador donde no se podía trabajar, no se podía vivir ni transitar porque había demasiados pandilleros", explica.

Arribó primero a Tabasco, donde le habían ofrecido trabajo, y luego se trasladó a Palenque. Inició el proceso para solicitar refugio y entró en contacto con el PIL.

Explica que le ofrecieron como opciones de relocalización San Luis Potosí y Saltillo, y que eligió esta última ciudad porque había ahí más opciones de trabajo.

"En la misma semana que llegué me llevaron a visitar varias empresas. Hice las pruebas acá (en Mabe) y al segundo día me llamaron para que trajera mi documentación y ya entré a trabajar", recuerda.

Ingresó como operaria y en diciembre pasado la ascendieron a auditora de calidad.

Su esposo labora en la misma empresa.

Comenta que en un principio resultó difícil encontrar vivienda, pero dice estar a gusto en el lugar que renta.

"La dueñita que nos renta vio que somos puntuales y que le cuidamos su casa, nos dice que nos va a rentar hasta que encontremos nuestra casa", señala.

"Y si Dios permite, a finales de este año ya sacamos nuestra casita".

En su horizonte inmediato se encuentra el buscar la naturalización para poder reunirse con sus hijos, que se encuentran actualmente en El Salvador.

Aspira además a montar un negocio una vez que se jubile de Mabe.

Opción familiar

Baldemar Hernández, de 48 años y originario de El Salvador, salió de su país, junto con su esposa y su hijo en 2018.

Llegó a Tapachula, donde inició el trámite para solicitar refugio y entró en contacto con personal de ACNUR. Se incorporó al PIL y llegó a Saltillo en mayo de 2019.

Luego de conocer diversas ofertas de trabajo, él y su hijo optaron por contratarse con Mabe, mientras que su esposa eligió otra empresa. Labora actualmente en el área de plásticos.

"Soy el que me encargo de surtir todas las resinas para elaborar todas las piezas plásticas que llevan las lavadoras y secadoras", explica.

La relación con sus jefes y compañeros de trabajo, señala, es muy buena.

"Hasta el momento no me puedo quejar. Llevo ya casi cinco años acá y nunca he tenido problemas. Me llevo muy bien con todos", destaca.

Y su hijo, presume, se acaba de graduar como ingeniero.

Explica que actualmente renta la vivienda que ocupa con su familia, pero adelanta que buscará adquirir una a través del Infonavit.

Se encuentra también a la espera de que concluya su proceso de naturalización.

"Mi idea no es irme al otro lado. Pienso estar acá, me siento muy bien", apunta.

Y, de hecho, recomienda a sus paisanos la opción de trabajar en México.

"Tengo muchos amigos que me preguntan y yo les digo: aquí trabajo hay, las empresas andan en las calles buscando personal, cosa que en nuestro país hay que batallar para conseguirlo", señala.