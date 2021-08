‘Vivimos en el infierno’: dentro de la ciudad más aterrorizada de México

No quiero que llegue la noche... Vivir con miedo no es vida en lo absoluto, dijo Guadalupe, una habitante de Fresnillo, Zacatecas

Alejandro Cegarra / The New York Times / El hijo mayor de Guadalupe fue asesinado en Fresnillo el mes pasado Alejandro Cegarra / The New York Times / En Fresnillo, el 96 por ciento de los residentes dicen que se sienten inseguros, el porcentaje más alto de cualquier ciudad de México.

The New York Times martes, 03 agosto 2021 | 17:03