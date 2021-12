Vivió desde su infancia con la mandíbula fracturada y ahora IMSS la cura

Especialistas en cirugía maxilofacial del Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional La Raza realizaron un procedimiento quirúrgico que permitió a una paciente recuperar la movilidad de la boca, hablar y deglutir luego de vivir por varios años con una fractura en la articulación que une la mandíbula con la base del cráneo.

A la edad de ocho años, María de la Luz sufrió una caída que le provocó esta condición, no fue diagnosticada de forma temprana y eso le provocó un trastorno donde la mandíbula se pegó a la base del cráneo (anquilosis), lo que le impedía abrir la boca, hablar y comer.

El doctor Juan Carlos Romero Alvarado, cirujano maxilofacial adscrito a esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), comentó que a los 20 años de edad a María de la Luz le hicieron un procedimiento de liberación de la anquilosis para poder abrir y cerrar de nuevo su boca.

"Sin embargo, cursó con secuelas del crecimiento facial y necesitaba la reconstrucción de una parte que ya fue amputada, sin mencionar la reducción de la calidad de vida por el aspecto físico”, agregó.

El especialista del IMSS indicó que la mandíbula de la paciente tenía una proyección hacia la parte frontal, afectaba la abertura bucal y había dolor constante en la articulación.

Romero Alvarado refirió que se realizó un diagnóstico dental, uno esquelético y uno funcional y estético para atender el caso.

“Utilizamos todas las herramientas imagenológicas disponibles y realizamos una planeación virtual que hasta el momento nos ha llevado a expandir nuestras posibilidades terapéuticas, donde podemos segmentar de forma muy cuidadosa y precisa cada uno de los huesos y visualizar el problema de forma milimétrica”, precisó.

Explicó que se practicó un procedimiento que consiste en fracturar de forma planeada y reposicionar los huesos de la cara, y una reconstrucción de la articulación temporo mandibular con el uso de tecnología de impresión tridimensional para ser más precisos en el tratamiento.

“Tuvimos que individualizar los cortes para poder hacer todo el evento en un sólo procedimiento quirúrgico. La cirugía fue a mediados de octubre y consideramos que el éxito que hemos tenido ha superado nuestras expectativas”, aseveró el especialista.

Aseguró que con la atención adecuada se ha reducido casi en su totalidad el dolor que afectaba a la paciente: “ya puede masticar de forma más normal, aún está en una etapa de recuperación de los movimientos, hace todas las actividades con el beneficio de poder sonreír, deglutir y respirar mucho mejor”.

En tanto, la doctora Ericka Jazmín Vallejo Bravo, jefa del Servicio de Cirugía Maxilofacial, señaló que los cirujanos del Hospital de Especialidades de La Raza están capacitados para brindar un servicio a la vanguardia.

"El apoyo de la tecnología virtual nos permite no solamente realizar procedimientos seguros, sino también disminuir la incapacidad de los pacientes y todo esto se traduce con cirugías con muy buenos resultados”, afirmó.

Señaló que el caso de María de la Luz es particular porque se realizó de manera simultánea la reconstrucción de la articulación temporo mandibular con una colocación de una prótesis.

“Lo importante es que siga un proceso de rehabilitación con ciertos ejercicios y recomendaciones que le hemos dado, concluir su tratamiento de ortodoncia”, expuso.

En tanto, María de la Luz, derechohabiente del IMSS de 44 años, comentó que sus papás no se dieron cuenta que se había fracturado hasta que le salió un quiste, fue operada y se percataron que no podía abrir la boca.

"No masticaba, duré muchos años así hasta que me operaron, pero con el paso del tiempo yo sentía que mi mandíbula se me estaba desviando hacia un lado, me cansaba para hablar, me dolía, era un problema para mí”, recordó.

Llegó al servicio médico del Hospital de Especialidades con mucho dolor y con síntomas como apnea del sueño, dificultad para respirar, cansancio y complicaciones para masticar.