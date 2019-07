Vivirá AMLO en departamento de 300 mts

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los planos del departamento de 300 metros en el que vivirá al interior de Palacio Nacional.

"Ya estaba construido, alrededor de 300 metros, (...) lo rojo son dos habitaciones un estudio y lo que esta en azul es cocina, sala y comedor", dijo el Mandatario durante su conferencia matutina, sin dar mayores detalles sobre la ubicación.

Asimismo, López Obrador destacó que vivir al interior de Palacio Nacional le ahorrará tiempo de traslado.

"Me ayuda mucho el estar aquí porque me ahorra como dos horas diarias porque no tiene nada que ver con la parte histórica, este sitio ya estaba ocupado, impactado, ya con una construcción, vamos a decir, "moderna" dentro del Palacio. No está junto a los salones", detalló.

"Todos los salones de Palacio, los corredores, desde luego los sitios históricos se conservan, no se van a utilizar, en lo cotidiano en el trabajo diario junto a este departamento estaba el Estado Mayor Presidencial y también ya era una zona impactada, modernizada".

La semana pasada, el Presidente adelantó que algunos de los salones de Palacio Nacional solo serían utilizados en ocasiones especiales de trascendencia cultural o diplomática.

"Ahí vamos a atender en lo que era la oficina del Estado Mayor para no utilizar el comedor grande, a veces salen fotos en donde hacemos reuniones en el comedor principal del Palacio, entonces ya no se va a usar, sólo para ceremonias de trascendencia cultural, diplomática y se va a despachar en lo que era el Estado Mayor Presidencial", agregó.