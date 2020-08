'Volvería a saludar a mamá del Chapo'

Ciudad de México.- Tras señalamientos con el expresidente Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador aseguró que volvería a saludar a la madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán y dijo asumir responsabilidad por liberación de Ovidio Guzmán, hijo del capo.

"Ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo. ¿Yo qué culpa tengo, si no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos?, (Genaro) García Luna fue su Secretario de Seguridad Pública y todos los que están siendo señalados ahora, Palomino y Pequeño, hasta los premiaban", afirmó el Mandatario en conferencia de prensa matutina.

"¿Que por qué saludé yo a la mamá de Guzmán Loera?, pues la volvería a saludar si la encuentro a la señora. Ahora, ya no hermano porque no se puede ¿Que liberé yo al hijo?, pues yo no quise que perdieran en la vida cientos de personas, eso lo asumo, pero que él (Calderón) nos diga todo lo que sabe sobre García Luna.

Las declaraciones se dan luego que el ex Presidente Calderón rechazara señalamientos de López Obrador sobre que con juicio a García Luna se podía hablar de un "narcoestado" en México.

"A mi me pueden criticar por muchas cosas, pero yo no soy el Presidente que anda saludando a la mamá de 'El Chapo', yo no liberé a ningún criminal; yo soy el presidente del Gobierno que más criminales ha extraditado ante la justicia de Estados Unidos", expresó Calderón en entrevista.

En su visita a Badiraguato, Sinaloa, en marzo, el Presidente López Obrador fue captado saludando de mano a María Consuelo Loera Pérez, madre del ex líder del Cártel de Sinaloa.

"Te saludo, no te bajes, no te bajes, ya recibí tu carta", dijo el Mandatario a la madre del capo mexicano, quien se encontraba a bordo de una camioneta.