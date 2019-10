Vota Senado por nuevo titular de CNDH

Ciudad de México.- Luego de aprobar el dictamen de la terna, el Pleno del Senado de la República realiza votación para elegir a quien dirigirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los próximos cinco años.

La terna que aprobaron las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia está conformada por José de Jesús Orozco, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Arturo Peimbert, ex titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y María del Rosario Piedra Ibarra, activista e hija de la fundadora del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra.

Previo a la discusión del dictamen, los legisladores aprobaron el procedimiento de elección del próximo Ombudsperson, en el cual se estableció que si ningún candidato de la terna obtiene los votos de dos terceras partes de los legisladores se repetirá la votación, y en caso de que ocurra lo mismo la siguiente votación será otro día.

El senador Emilio Álvarez Icaza criticó el procedimiento, ya que la Ley de la CNDH establece que si no se logran los votos necesarios se debe presentar otra terna, pero su posicionamiento no tuvo eco.

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López, presumió que el proceso realizado fue equitativo, en Parlamento abierto, transparente, participativo y de máxima publicidad.

La panista aseguró que la responsabilidad de elegir al próximo titular de la CNDH es facultad exclusiva del Senado.

En el posicionamiento de los grupos parlamentarios, Miguel Ángel Lucero Olivas, del PT, reiteró la propuesta de su fracción de transformar a la CNDH en una Defensoría del Pueblo y consideró que el próximo titular del organismo debe ser apartidista.

Samuel García, de Movimiento Ciudadano, avaló el dictamen, pero criticó a Morena por no permitir que Secretarios de Estado acudieran al Senado a explicar por qué no aceptaron la recomendación sobre Estancias Infantiles.

La priista Sylvana Beltrones se pronunció por reformar la Ley de la CNDH y hacer vinculantes sus recomendaciones.

Indira de Jesús Rosales San Román, de Acción Nacional, avaló la terna, pero advirtió que su partido no aprueba la candidatura de María Piedra Ibarra, pues encuentran vínculos con el actual Gobierno.

Al intervenir en la tribuna, Álvarez Icaza advirtió que no es un proceso transparente, y que responde, de nuevo, a una mentalidad de cuotas y cuates.

"No sabemos por qué estas tres personas propuestas son mejores que las otras 53", dijo.

Martha Lucía Micher aseguró que José de Jesús Orozco "avaló el fraude electoral" de 2006, por lo que no votará por él.

"Fuimos abatidos por ese dictamen, nunca se demostró que no hubo fraude; una vez nos la hicieron en 2006, otra vez en 2012, y ya no pudieron una tercera".

Sobre Arturo Peimbert, Micher dijo que recibieron cartas y cartas y cartas contra él, de organizaciones que ella conoce.

Una hora antes de que se iniciara en el Pleno la discusión, el senador Ricardo Monreal reconoció que no había logrado reunir los votos necesarios para impulsar a uno de los tres candidatos que conforman la terna.

"Soy un ser humano ordinario y ahora sí he batallado, de verdad; ando hasta agotado. Qué bueno que hoy es la última sesión (antes del Día de Muertos), porque saliendo de aquí me voy a dormir y a leer porque ha sido muy agotador estos días", dijo.

"Es la primera vez, lo confieso, no engaño, antes de que haya votación, va a haber dos votaciones. ¿Cuál va a ser el procedimiento que diseñamos y que la Mesa Directiva aprobó? Son dos votaciones en la terna".

El coordinador de la bancada de Morena adelantó la posibilidad de que haya una tercera votación hasta el próximo martes en caso de que este miércoles ninguno de los tres candidatos logre el voto que represente las dos terceras partes de los asistentes.