Votan a mano alzada por edil en Chiapas

Tapachula, México (13 abril 2019).- Alfredo Santiz Gómez, un profesor tzotzil de primaria, es el primer Alcalde de la entidad elegido por usos y costumbres.



La mayoría de los 11 mil 921 indígenas de 115 comunidades presentes en la plaza pública alzó la mano a favor del candidato, quien como Alcalde iniciará funciones este 23 de abril y gobernará hasta el 2021.



"Ahora el pueblo propondrá y voy respetar... me gusta organizar a la gente, creo que el respeto y la disciplina me distinguió", dijo desde el templete donde se presentó al resto de los candidatos y, finalmente, a los 14 que integrarán el Ayuntamiento que fue gobernado por el PVEM y el PRI.



En las elecciones del pasado 1 de julio, en este Municipio no se votó porque desde el 2017, los indígenas solicitaban usos y costumbres ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).



Tras un peritaje antropológico entre los habitantes, asambleas plenarias a mano alzada para saber si querían seguir o no con los partidos políticos y la recién modificación a la Constitución desde el Congreso del Estado, finalmente la elección se celebró bajo esa modalidad.



El presidente del Consejo General del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, dijo que esto representa la consolidación de un largo proceso que inició en el último trimestre de 2018.