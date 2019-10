Votará Senado el martes renuncia de Medina Mora

Ciudad de México.- El Pleno del Senado revisará el martes próximo la renuncia del Ministro Eduardo Medina Mora.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal, aseguró que la renuncia será aprobada sin problema alguno, en la lógica de que sólo se necesita la mayoría simple de los presentes en la sesión.

"Hay resistencia en el PAN pero hay mayoría simple, no hay ningún problema para sacarla", dijo en entrevista.

La presidenta del Senado, Mónica Fernández, someterá al Pleno la dimisión y los parlamentarios votarán enseguida. La legisladora tabasqueña recibió anoche mismo la notificación de la Secretaría de Gobernación.

Con la aceptación del Ejecutivo, toca al Senado concretar la renuncia y desahogada la Cámara alta deberá aguardar por la terna que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mande con los candidatos a suceder a Medina Mora.

Monreal previó que López Obrador envíe la terna en el transcurso de la próxima semana.

A pesar de la corta carta que envió al Presidente de la República el ahora ex Ministro Medina Mora, el senador zacatecano dijo que, efectivamente, el ex Procurador General había incurrido en una omisión, pero que ello no entorpecería el procedimiento que se seguirá en el Senado.