Votaron por impresentables, considera AMLO

Diego Gallegos/ Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los que prefirieron apoyar a los conservadores votaron el pasado 6 de junio por personajes impresentables.

"Es que no me quiero meter tanto, pero votaron por cada personaje, impresentable. Pero somos libres y que sigan su camino", expresó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que sus adversarios se agruparon con los medios para atacar a su Gobierno y así crear una guerra sucia como la del 2006.

"Se agruparon todos los adversarios que no quieren la transformación, porque no quieren perder privilegios, traficantes de influencias, políticos corruptos, dueños de medios, periodistas vendidos o alquilados, intelectuales orgánicos, todos. Les he estado repitiendo, parezco disco rayado, del comportamiento de las estaciones de radio, los noticieros, de que uno va escuchando a un comentarista y todo es en contra, y se cambia a otro y es lo mismo.

"No todo es Loret, Ciro, fue un bombardeo tremendo, eso ya lo padecía en 2006, la guerra sucia, y es fascistoide, es de Goebbels según su máxima de que una mentira dicha mil veces puede convertirse en realidad", explicó.

El Presidente aseguró que incluso hay gente en su movimiento que sigue velando por intereses personales y no ha entendido el significado de la Cuarta Transformación.

"Hay quienes están en el movimiento y no han entendido que estamos viviendo un momento definitorio, un momento estelar, es la transformación del País, esta es una transformación y ellos siguen viendo sus intereses personales, de grupo, no alcanzan a ver más lejos, no alcanzan a entender que el poder no tiene sentido si no tiene como propósito la justicia.

"Entonces, sí existe eso de que piensan que es lo mismo, que es el quítate tú que quiero yo, se les olvida que estamos viviendo un periodo histórico de transformación y son tan irresponsables e inconscientes que por su ambición personal son capaces de apoyar a los conservadores corruptos", finalizó.