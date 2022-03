Voy a participar como ciudadano en la revocación: López Obrador

CDMX.- A poco más de dos semanas de que se celebre la revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 10 de abril participará como ciudadano en este proceso.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario destacó la importancia de este proceso en la democracia participativa, por lo que consideró que pese a la falta de difusión, la ciudadanía ya tiene elementos para decidir si acude a votar o no.

"Los ciudadanos, aún con poca información, con poca difusión, ya tienen los elementos básicos y se trata de la democracia, es una consulta y a todos los mexicanos nos importa mucho participar, ser tomados en cuenta. (…) Voy a participar como ciudadano el domingo 10 de abril”, expresó.

López Obrador criticó no sólo la falta de difusión de la revocación de mandato por parte del INE, sino que también lamentó que no se instalen las casillas suficientes para garantizar el voto de toda la ciudadanía.

Y es que, de acuerdo con el INE, sólo se instalarán 57 mil 516 casillas (24 mil 487 básicas, 32 mil 729 contiguas y 300 especiales) el 10 de abril ante la falta de presupuesto.

Cabe mencionar que el total de casillas representa una tercera parte de las 161 mil 640 que se estimaron en un principio.

“Hubiésemos deseado que se diera una difusión completa, plena, pero no fue posible, ni el INE ni medios de comunicación, con honrosas excepciones, no le han dado hasta ahora la importancia que tiene este proceso democrático; también hubiésemos deseado que se instalaran casillas en todos lados para que todos pudieran participar y les quedaran cerca, pero no es así, sólo se va a instalar el 30 por ciento de las casillas que se instalan en una elección para elegir a representantes”, comentó el presidente.