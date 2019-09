‘Voy a salir y tu cabeza va a estar colgada’, amenaza falsificador a tendero

Ciudad de México.- Un sujeto que pagó con un billete falso de 500 pesos y fue descubierto por los dueños de la tienda, retó y hasta los amenazó con ‘colgar su cabeza’ si lo denunciaban ante las autoridades, según se puede apreciar en un video difundido en redes sociales.

En el material de apenas un minuto de duración se observa al hombre, quien porta una gorra de cuadros se burla de los dependientes cuando estos le comentan que llamaran a las autoridades.

"¿Sabes lo que va a pasar? te voy a decir lo que va a pasar, si quieres aquí me quedó, va a venir la patrulla, esto es delito federal estamos de acuerdo, la municipal me va a llevar a la PGR, ahí me van a investigar y voy a volver a salir, si quieres que eso pase va”, indicó.

Además, el hombre quien iba acompañado de una mujer y dos niñas que lo esperaban a bordo de un vehículo color blanco, amenaza a los empleados “te aseguró que tu cabeza está colgada pasado mañana ahí”.

Los hechos habrían ocurrido en el municipio mexiquense Cuautitlán Izcalli, de acuerdo con una denuncia realizada a través de una página de Facebook.

También se indicó que los oficiales estatales que viajaban a bordo de la patrulla 21521 hicieron acto de presencia, pero no se llevaron al presunto falsificador al no considerarlo como delito grave.