Voz del crimen llama a menores a sus filas; desaparecidos, casi 8 mil

Ciudad de México.- Los niños, niñas y adolescentes sustraídos son utilizados en la comisión de delitos y, en el caso de las mujeres, son sometidas a actividades sexuales y eventualmente son víctimas del feminicidio, reveló el estudio “Desaparición de mujeres, adolescentes, niñas y niños en el Estado de México y su vínculo con la explotación sexual o trata de personas con ese u otros fines”.

El estudio en el que participaron la Comisión Nacional de Búsqueda, la Red por los Derechos de la Infancia en México, con patrocinio de la Comunidad Europea, señala que los hombres son sustraidos para delinquir y también para reclutar a mujeres adolescentes para las bandas criminales.

Javiera Donoso, investigadora y consultora que participó en el estudio, señaló que se debe terminar el “cliché” de que las niñas y adolescentes víctimas de trata con fines sexuales o para actividades ilícitas no se involucraron por voluntad propia en esas actividades.

Acercamiento con criminales

“Las niñas se convierten en novias o amigas de ellos y si ellos asocian que ella está delatando a la organización es motivo suficiente para ser víctimas de feminicidio.

“Muchas veces, las niñas participan de las actividades criminales, como cualquier adolescente se asocia a cualquier actividad, y ya estando dentro se convierten en víctimas de explotación sexual, víctimas con fines de actividades ilegales y víctimas de feminicidio”, explicó Donoso.

La desaparición no siempre es súbita, pues en ocasiones es un proceso de involucramiento paulatino, en que niñas, niños y adolescentes acuden a la escuela y se relacionan poco a poco con integrantes de grupos del crimen organizado.

Los niños, niñas y adolescentes transitan entre su casa y escuela a la vez que se involucran en actividades ilícitas hasta que los miembros de las bandas los sustraen de forma definitiva, explicó Donoso.

Por ello, llamó a no estigmatizar a ese sector de la población que suele involucrarse en actividades ilícitas al no tener en su hogar un entorno de protección o bien, al ser contactado a través de redes sociales al no tener la vigilancia de sus padres.

El estudio realizado de 2015 a 2021 tipificó cómo se concreta la desaparición de niños, niñas y adolescentes en el Estado de México.

Se las llevan en pleno día

“El mes de mayo es uno de los meses en que se concentró la desaparición. Los días fueron los lunes. La hora, y este dato es significativo, la hora de desaparición de las personas es entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, es decir, se rompe el mito de que las personas desaparecen porque se arriesgan, porque salen de noche, porque están donde no deben estar.

“Es un cliché que existe. Y lo que decimos, es no, se las llevan en un horario en que están llevando las actividades que deben llevar a cabo día a día”, explicó Adriana González, de la Comisión Nacional de Búsqueda.

En el caso de las mujeres, son sustraídas de entre 12 y 17 años, delgadas, solteras, con nivel de educación secundaria, son estudiantes, sin antecedentes penales.

Las desapariciones se dan, sobre todo en las zonas urbanas del Estado de México, en el Valle de Toluca y en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las personas reportadas como desaparecidas tuvieron un repunte paulatino en los seis años que abarcó el análisis, de 3 mil 212 en 2015, a 6 mil 863 en 2019, el año de más casos registrados. En 2021 se tuvieron 6 mil 086 y al corte de septiembre de 2021, cuatro mil 18.

De las 36 mil 135 personas reportadas como desaparecidas en el Estado de México, 28 mil 174 han sido localizadas, de ellas, 26 mil 798 con vida, y mil 376 sin vida.

Además, 7 mil 961 niños, niñas y mujeres adolescentes siguen desaparecidas en los últimos seis años.

Las víctimas

Este es el perfil de las desaparecidas:

Perfil de persona reportada como desaparecida

SEXO: Mujer

EDAD: Entre 12 y 17 años

COMPLEXIÓN: Delgada

ESTADO CIVIL: Soltera

ESCOLARIDAD: Secundaria

OCUPACIÓN: Estudiante

LUGAR DE NACIMIENTO: Estado de México

NACIONALIDAD: Mexicana

ANTECEDENTES PENALES: No

