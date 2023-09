Xóchitl me invitó, Sheinbaum no, dice madre buscadora

Especial / Agencia Reforma / En octubre de 2015, Flores vio por última vez a su hijo Alejandro Guadalupe, quien desapareció en Los Mochis, Sinaloa

Ciudad de México.- Cecilia Flores Armenta, madre buscadora de Sonora, aseguró que el haber acudido el pasado domingo al abanderamiento de Xóchitl Gálvez como aspirante presidencial de oposición no la obliga ahora a ser una incondicional del Frente Amplio por México.

En entrevista, aclaró que la diferencia fue que mientras Gálvez la invitó a estar en el templete instalado la mañana del 3 de septiembre en el Ángel de la Independencia, otros aspirantes ni tan siquiera se le han acercado.

"Se me hizo grosería decirle que no, cuando lo que estamos haciendo siempre es querer visibilizar lo que estamos viviendo (...) no es politiquería como dice el presidente (López Obrador), es necesidad de ser escuchadas y agradecemos que sea Xóchitl, una mujer que es madre, hermana, que haya dado pie a que nuestra voz haya sido escuchada", expresó.

"Claudia Sheinbaum ha estado como cuatro o cinco veces en Sonora, y nunca nos dijo ni a mí ni ningún colectivo, a ninguna víctima se nos ha arrimado, desde ahí se mira, qué ganamos si gana ella, a vivir lo mismo que estamos viviendo con el presidente, la indiferencia".

Flores Armenta, quien fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora tras la desaparición de sus hijos Alejandro Guadalupe Islas Flores y Marco Antonio Sauceda, añadió que le exigió a la abanderada del PAN-PRI-PRD y asociaciones civiles que no olvidara sus promesas con el paso del tiempo.

"Le exijo que así como ella está haciendo su candidatura, que el día que llegue al poder no haga lo mismo que el presidente, que esas palabras de aliento y de apoyo no las olvide, porque el presidente también prometió ayudar, a miles de madres prometió ayudar y que las puertas del Palacio iban a estar abiertas para ellas, pero no cumplió, las puertas de Palacio están cerradas para madres buscadoras desde que entró", narró.

"Se lo dije a Xóchitl que espero que ella sí cumpla, que no sean solo unas palabras, que sean hechos, porque las mujeres necesitamos mucho de apoyo y ser escuchadas".

En 2022, la activista fue reconocida por la BBC de Reino Unido como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo por su labor de buscar a desaparecidos en México.

En octubre de 2015, Flores vio por última vez a su hijo Alejandro Guadalupe, quien desapareció en Los Mochis, Sinaloa, y en mayo de 2019, su hijo Marco Antonio también desapareció, pero en Bahía de Kino, Sonora.

Flores ha asegurado que desde que se compró un pico, una pala y fundó el colectivo para apoyarse entre familiares de víctimas de desaparición forzada ha encontrado a mil 500 personas asesinadas y enterradas en fosas clandestinas, así como también a mil 327 personas con vida.

Y aunque ha recibido amenazas, una de ellas en la que aseguraban que matarla costaría 50 mil pesos, expresó a Grupo Reforma que le da más miedo no volver a ver a sus hijos.