Xóchitl y FCH convirtieron a México en narcoestado: Delgado

CDMX.- Luego de que Xóchitl Gálvez y el ex Presidente Felipe Calderón coincidieron durante la gira de la candidata presidencial de la Oposición en España, Mario Delgado -presidente nacional de Morena- criticó este encuentro y aseguró que ambos conviertiron a México en un narcoestado.

Felipe Calderón publicó en la red social X una foto en donde aparece con Gálvez y atrás de ellos dos letreros con las leyendas "La chingona" y "El chingón".

"Ellos solitos se hacen su guerra sucia. Nosotros no tenemos que hacer guerra sucia, pues nada más tenemos que regalarle un retweet a (el ex Presidente Felipe) Calderón, porque aquí está para que no quede ninguna duda qué es lo que representa la candidata del PRI y del PAN. ¿Quién convirtió a México en un narcoestado? Felipe Calderón con Xóchitl Gálvez que se la pasó en Estados Unidos hace una semana y ahora está en España. Hoy es domingo... a lo mejor se echa una paella con (el ex Presidente Carlos) Salinas, que también vive allá.

"Quien convirtió a México en un narcoestado fue Felipe Calderón y aquí está la candidata del PRI y el PAN, pues celebrando en España muy juntitos. ¿No hablaron de seguridad? Yo creo que se le pasó a Calderón, le hubiera recomendado a alguien de Secretario de Seguridad pública", ironizó Delgado.

Por otra parte, en conferencia de prensa, el dirigente morenista denunció que en las últimas dos semanas se ha orquestado un ataque por parte de la Oposición para tratar de vincular a Morena con activistas ilícitos y con el narcotráfico.

De acuerdo con Delgado, hay una campaña coordinada en la red social X que va directamente enfocada a atacar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por Morena.

Aseguró que esta campaña se ha orquestado desde al menos 50 países y con una inversión de un millón de dólares semanales.

"Hacen nado sincronizado con una mafia digital que ya establecieron liderazgos panistas", acusó.

Respecto a las candidaturas a diputados federales faltantes, Mario Delgado indicó que están en tiempo y tiene hasta el 22 de febrero.

"No estamos contra la pared o el tiempo encima. Están definidas las 300 candidaturas, es normal que haya presión y nerviosismo. Vamos bien, no es una alianza de cuotas, cuates e imposiciones", añadió.