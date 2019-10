¿Y su nieve de qué la quieren?: INE a Morena

Ciudad de México.- Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, ironizó sobre la posible reforma electoral que se discute en la Cámara de Diputados y luego de relativizar su importancia señaló "¿Y su nieve, decimos en el INE, de qué sabor la quiere?"

En el marco de su participación en un acto con las instituciones integrantes del Observatorio para la Participación Política de las Mujeres en México, Córdova criticó que una de las iniciativas de Morena en San Lázaro pretenda quitarle al INE la elección de los Consejos locales electorales, que operan en las entidades del País.

"Lo digo sin medias tintas. Hay una iniciativa que no es de un partido, ya me regañó la presidenta de un partido y, perdón, la presidenta del partido es la única presidenta de partido hasta donde me acuerdo hoy en día, porque hablaba de la iniciativa de su partido y ella me dijo: 'no, no es de nuestro partido, es de un diputado de mi partido'.

"Está bien, la iniciativa de este diputado de partido que pretende que ahora los Consejos locales del INE sean nombrados desde la Cámara de Diputados. Sí ¿y su nieve..?, decimos en el INE, ¿de qué sabor la quiere? Eso no se puede permitir, porque implicaría una grave vulneración de los órganos electorales", expuso Córdova.

El presidente del INE hizo referencia así a la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien habría relativizado las iniciativas electorales en la Cámara.

Córdova dijo que hay quienes están preocupados por las reformas electorales que pretenden generar austeridad y economía en los procesos electorales.

"Y nadie está en contra de eso. La verdad hay otros casos en los que están claramente soterrados la intención de vulnerar las autonomías de los órganos electorales, que ésa es otra historia", añadió.

Fue en ese contexto cuando hizo referencia a la propuesta de que el INE ya no nombre a los Consejos electorales locales y a la que se opone por considerarla un atentado a la autonomía del organismo electoral.

Además de insistir por segunda ocasión en los últimos días en que no pasaría nada si no hay reforma electoral, Córdova dijo que en lugar de esos cambios propuestos se deberían plasmar en ley muchas de las acciones afirmativas en favor de las mujeres, de la paridad de género, de la representación de grupos vulnerables y comunidades indígenas.

"Dicho eso, en lugar de andar pensando en eso, más valdría la pena que, si se quiere hacer una reforma electoral, que se pusiera, que se plasmara en ley lo que son hoy muchas acciones afirmativas empujadas por el Tribunal Electoral y por el INE que, el día de mañana, con cambios de integración, quién sabe si se sostengan", mencionó.

El presidente del INE recordó que en abril se renovarán cuatro integrantes del Consejo General del INE, y expresó sus deseos de que sigan con las acciones afirmativas electorales y de representación política, muchas de las cuales han sido posibles por acciones de los órganos electorales.

"En abril, cuatro colegas se integran al INE y yo no sé con qué posición respecto a este tema lleguen, y no sé si habrá la posición en la mayoría, yo confió que sí, para que en 2021 esas acciones afirmativas sigan sosteniéndose", comentó.

Además, consideró relevante que los temas electorales no estén en el centro de todos los problemas del País y que se acepte que con lo que se tiene ya hay elecciones confiables, por lo que se debería voltear a solucionar otros asuntos importantes.

Y, refiriéndose a las diputadas presentes en el acto que podrían participar en la elección de nuevos consejeros y consejeras, les dijo: "Ustedes van a tener que nombrar cuatro consejeras y consejeros, ahí les encargo, que sea un tema fundamental en las entrevistas que ustedes hagan para continuar en lo que hemos avanzado y seguir empujando, pero los problemas están en otros lados, digo yo".

En el acto, estuvieron, entre otros, la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman -en cuya sede tuvo lugar la reunión- así como consejeras y magistradas del INE y del TEPJF, legisladoras y académicos.