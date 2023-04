Ya aparecerá AMLO, tengan paciencia: Adán Augusto López

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador no estuvo presente ni de manera virtual durante el encuentro convocado hoy con los 22 Gobernadores de Morena, PVEM y PES, indicó Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, quien encabezó la reunión.

Al salir de Palacio Nacional, se le preguntó al titular de Segob si el encargado de la política interior del País había enviado un video mensaje a los Gobernadores y funcionarios que acudieron a la reunión.

-¿Hubo mensaje del Presidente?, se le preguntó.

-"No", respondió.

"Fue una reunión como se tenía planeada de la evaluación de la estrategia nacional de seguridad y de los programas del bienestar", agregó.

Aseguró que el Presidente no estuvo presente porque el objetivo no era que mandara un mensaje a los Mandatarios estatales.

En cambio, se revisó el avance de la estrategia nacional de seguridad en cada uno de los estados y se evaluarán los programas de Bienestar.

-¿No daría tranquilidad verlo?, se le cuestionó.

-"La tranquilidad está en el hecho de que todos los mexicanos sabemos que resultó con el contagio de Covid, que se recupera, que está aislado y que está recuperándose", subrayó.

-A cuatro días de contagio, ¿por qué no ha aparecido el Presidente?

-"Bueno, yo lo he visto, no se dónde no haya aparecido; ya aparecerá, tengan paciencia".

La mayoría de los Gobernadores y funcionarios que participaron en la reunión se negó a hablar con los medios de comunicación respecto a lo que se trató en la reunión y si había estado presente o no el Presidente, por lo menos de forma virtual.

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue el único que hizo comentarios.

"Nos dijeron que estaba bien, que de su estado de salud está bien", indicó.

Esta tarde, 22 Gobernadores y Gobernadoras emanados de las filas de Morena, PES y PVEM se reunieron en Palacio Nacional.

El encuentro, convocado desde la semana pasada, se llevó a cabo a puerta cerrada y fue encabezado por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.