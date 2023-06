Ya ganamos un panel, dice Ebrard sobre disputa por maíz

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Ante las consultas sobre maíz transgénico, el Canciller Marcelo Ebrard dijo que los paneles para resolver controversias dentro del T-MEC son positivos y recordó que México ya "ganó uno" en el tema de industria automotriz.

"Los paneles yo los veo en general como un método positivo porque antes no teníamos paneles, Estados Unidos te aplicaba los aranceles y ya, porque hay una asimetría de poder muy grande, nuestra economía es 20 veces más pequeña.

"La ventaja es que tu de entrada ganas 19 lugares; eres igual, ¿y quién al final tiene la razón? Pues el que presente los mejores argumentos. Entonces en este caso si Estados Unidos decidiese iniciar un procedimiento tendremos que presentar nuestros argumentos y ajustarnos a lo que resuelva el panel.

"Ya ganamos uno, el de reglas de origen en la industria automotriz", precisó momentos antes de recibir un reconocimiento de la fundación estadounidense Patient Safety Movement por su gestión en la adquisición de vacunas y otros insumos para México durante la pandemia de Covid-19, cuya ceremonia se lleva a cabo en Newport Beach, California.

REFORMA informó que Estados Unidos solicitó consultas de resolución de disputas con México por las medidas del País al maíz transgénico, según la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai.

Las consultas en virtud del T-MEC se refieren a ciertas medidas mexicanas relativas a productos de biotecnología agrícola.

"Estados Unidos ha expresado repetidamente su preocupación de que las políticas biotecnológicas de México no se basan en la ciencia y amenazan con interrumpir las exportaciones estadounidenses a ese país", afirmó.

"Las políticas de biotecnología de México también sofocan la innovación agrícola que ayuda a los agricultores estadounidenses a responder a los desafíos climáticos apremiantes, aumentar la productividad agrícola y mejorar los medios de vida de los agricultores".

Ve Agricultura consultas sobre maíz transgénico normales

El Secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, dijo que la solicitud de consultas de Estados Unidos sobre la prohibición de México del maíz transgénico son procesos normales entre dos países.

"No hay controversia, es un panel para llevar a cabo opiniones, es la oportunidad de poder llevar las respuestas pues a las preocupaciones que tienen ambos países", dijo en entrevista.

"Las consultas son procesos naturales que se dan entre los países y hay consultas permanentes", añadió.

"Esto no necesariamente nos va a llevar a un límite, que podría ser el panel (de controversias)", insistió.

Estados Unidos inició hoy una disputa por las medidas prohibicionistas de México al maíz transgénico, con una solicitud de consultas de resolución de disputas consideradas en el Tratado de Libre Comercio.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha prohibido mediante decreto el maíz modificado genéticamente; en 2020, por completo, y en febrero pasado aclaró que se puede seguir utilizando en alimentación de animales y procesos industriales para alimentación humana, pero no para consumo humano directo en el sector de masa y tortilla.

Estados Unidos ha rechazado que esta prohibición tenga bases científicas.

El titular de Agricultura mexicano dijo que no sabía sobre la posibilidad de ganar una controversia, que el tema lo llevaban en la Secretaría de Economía, pero que las consultas son una oportunidad para resolver diferencias.

"Para eso están las consultas, son una buena medida para dirimir diferencias de opiniones", indicó sobre la acusación de Estados Unidos de que la prohibición mexicana no tiene sustento científico.

"Para eso casualmente son las consultas, ahí lo que se tiene que hacer es, precisamente, las partes van a llevar sus argumentos y al final de cuentas ahí se tiene que llegar a un (acuerdo)", dijo.

Villalobos descartó que se vayan a interrumpir las importaciones y exportaciones de maíz, especialmente las importaciones, pues México no es autosuficiente.

"No se va a interrumpir, no se ha interrumpido y en tanto no seamos autosuficientes pues se seguirá dependiendo de la importación", reconoció.

El Secretario de Agricultura asistió a un foro sobre medio ambiente en el antiguo Cine Cosmos, al que asistió también la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.