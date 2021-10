Ya hay más empleos de los perdidos por la covid-19: López Obrador

Tomada de Internet

Con los más de 20 millones 642 mil trabajadores inscritos en el IMSS, México ya cuenta con más puestos de empleo de los perdidos a causa por la pandemia por covid-19, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario destacó que continúa la recuperación económica del país y muestra de ello es el registro de más empleos, pues sólo en octubre se crearon 47 mil trabajos.

“Ya recuperamos todos los empleos que perdimos en la pandemia… incluso ya tenemos más empleos que los que se perdieron, entonces la economía va bien, no nos vamos a confiar y también no vamos a gastar más de lo que nos ingresa; es decir, no vamos a contratar deuda adicional”, comentó.

Ayer Excélsior informó que septiembre se crearon 174 mil 96 empleos formales, la cifra más alta para un noveno mes desde que se tiene registro, para sumar 821 mil 187 plazas desde enero.

De esta manera, al 31 de septiembre el número de afiliados al IMSS llegó a 20 millones 594 mil 919, cifra superior a la de marzo de 2020, cuando fueron 20 millones 482 mil 943, previo a que se implementaran las mayores restricciones económicas y de movilidad en el país a causa de la pandemia.

López Obrador además destacó que al 12 de octubre los ingresos tributarios registraron un 2.3 por ciento de alza en comparación con el periodo enero-octubre de 2020 tras alcanzar un monto de 2 mil 726 mil 160 millones de pesos.