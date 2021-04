Ya son 16 estados con incremento de contagios covid

Ciudad de México.- Con el incremento de contagios de covid-19 en sus territorios, 16 entidades en el país están contribuyendo al crecimiento de la curva epidémica nacional, que este jueves aumentó a 9 por ciento, afirmó José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología.

No obstante, añadió que estas señales tempranas en el cambio de tendencia “descendente a ascendente” no son un signo de alarma y agregó que “es temprano para hablar de un rebrote”.

Baja California Sur, Coahuila, Colima , Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala, son las entidades que en sus curvas epidémicas de casos estimados ya registran un mayor número de contagios de coronavirus.

¿Esto significa una alarma, significa algo que obviamente ya está poniendo en riesgo el comportamiento epidémico en este momento o está generando un impacto en la salud de las personas? No.

En este momento, todavía no, pero no deja de ser una señal y eso es lo importante y lo que queremos comunicar a la población, que no necesitamos llegar a un punto donde la curva tenga un crecimiento exponencial”, explicó Alomía Zegarra.

Cabe señalar que las muertes por el virus SARS-CoV-2 en México aumentaron a 214 mil 095 debido al registro de 498 fallecimientos.

Los casos confirmados acumulados sumaron 2 millones 319 mil 519 por la ocurrencia de 3 mil 708 nuevos contagios.

Existen 27 mil 408 casos activos y un millón 841 mil 964 personas que se han recuperado de la enfermedad.

A nivel nacional la ocupación en camas generales es del 14 por ciento y en camas con ventilador es del 20 por ciento.

INICIO DE VACUNACIÓN A PERSONAS ENTRE 50 Y 59 AÑOS

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, adelantó que el martes próximo se anunciará la fecha de inicio de la segunda etapa de vacunación contra covid-19 para la población entre 50 y 59 años.

Explicó que el objetivo es terminar de inmunizar a toda la población adulta mayor para que las etapas no se empalmen.