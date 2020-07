‘Ya valió ma...’, amaga Zerón a ‘El Cepillo’ en interrogatorio

Tomada de video

Ciudad de México.- Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) participó en la tortura de uno de los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, señalado como parte de conjunto de presuntos implicados que ejecutaron la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, según se muestra en un video difundido hoy por Ciro Gómez Leyva en su noticiario de radio.

De acuerdo a las imágenes, se trata de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo” o “El Terco”, que está libre desde septiembre de 2018, debido a que argumentó tortura. Hecho que fue constado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

FGR realiza acciones para extradición de Tomás Zerón

La escena del video hecho público hoy, con duración de cinco minutos, es parte de un interrogatorio al margen de ley. “El Cepillo” no tenía abogado y estaba rodeado de policías. Y el principal interrogador es Tomás Zerón. El jueves pasado el gobierno mexicano formalizó su petición de extradición a Canadá, donde presuntamente el exjefe policiaco fue localizado.

En el video, inédito hasta hoy, Rodríguez Salgado aparece esposado, con el torno descubierto y su propia camisa enrollada en la cabeza, mientras Zerón le dice:

"Ya valió madre… La primer mamada que me digas, cambiamos el tono ¿va?... ¿Sí o no?... Tú, dinos, cómo quieres tú… tú no te la pongas difícil”.

Rodríguez Salgado, que fue capturado por elementos de la Policía Federal supuestamente con un envoltorio de mariguana, el 14 de enero de 2015; golpeado en el momento de su arresto, fue llevado a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, donde ocurrió la escena difundida en video hoy.

La semana pasada Excélsior publicó información relacionada con la “verdad verdadera” que se estaba conformando en la Fiscalía General de la República a partir de las nuevas investigaciones, que echaban por tierra la llamada verdad histórica con las que el gobierno pasado dio por cerrado el caso de la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida hace casi 6 años.

En el video de este día se ve y escucha a Zerón de Lucio, paseándose frente al detenido, con una gabardina o abrigo largo y diciendo: “Vamos a empezar… dime todo que sepas de los estudiantes… La primer mentira que me digas se acabó el tema y empezamos”.