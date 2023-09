Yo apoyo a Claudia, hoy dejo de dirigir transformación: AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que apoya a Claudia Sheinbaum, que a partir de hoy dejará de liderar la transformación y espera que Marcelo Ebrard siga en la 4T.

"Entonces, como yo sostuve desde un principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Estoy aquí haciendo un paréntesis, porque ya voy a terminar como dirigente. Hoy dejo de ser el dirigente de la transformación en México y voy a entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum", comentó López Obrador en conferencia mañanera.

"El caso de Marcelo, como seguramente me lo van a preguntar, les quiero decir que Marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público, es mi amigo. Yo espero que él decida apoyar la transformación, que se continúe con la transformación".

Ayer, Claudia Sheinbaum ganó con amplitud la encuesta para definir la candidatura presidencial de Morena y aliados en 2024 y fue arropada por cuatro de sus cinco contendientes.

El ex Canciller Marcelo Ebrard descalificó el proceso anticipadamente y no validó los resultados que le dieron el triunfo a la ex Jefa de Gobierno, pues alegó alteración y robo de paquetes e intervención de funcionarios públicos en favor de Sheinbaum.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal consideró que la encuesta de Morena fue un claro ejemplo de ejercicio democrático y descartó que hubiera imposición o dedazo.

"Bueno, pues creo que fue un ejemplo de ejercicio democrático, algo inédito. La costumbre por décadas, siglos, era la imposición y el dedazo, el Presidente en turno decidía sobre el sucesor, eso se impuso durante mucho tiempo. El Gobierno (antes) estaba convertido en un comité al servicio de una minoría y, en ese marco, se presentó este ensayo muy importante para que mediante una o varias encuestas se decidiera quién va a continuar con el movimiento de la transformación.

"Fueron los ciudadanos los que decidieron, es inédito. Podrán decir lo que quieran nuestros adversarios, los conservadores, pero se acabó el dedazo. No es como se hacía antes, ni como lo siguen haciendo los conservadores que consultan arriba, eligieron ahí como 10 y no fue el pueblo", declaró.

'Ebrard está en libertad de buscar otro camino'

El titular del Ejecutivo federal consideró que Marcelo Ebrard está en la libertad de decidir el camino que quiera seguir a futuro, luego que ayer denunciara inconsistencias en la encuesta de Morena.

"Entonces, hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard, que está en libertad, lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero, pues es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente.

"Sí quería dejar esto de manifiesto, que hay esa opción, esa posibilidad; y sobre todo no es el cargo lo importante, sino el encargo, el proyecto. Ni modo que se le va a a ayudar al bloque conservador corrupto, ¿qué es eso?", mencionó.

López Obrador manifestó no estar de acuerdo con la exigencia de Ebrard de reponer la encuesta, pues consideró que el proceso demostró ser muy transparente.

"No, no estoy de acuerdo, porque es muy claro (lo de la encuesta), es completamente transparente. No hubo inclinación de la balanza en favor de nadie. Yo tengo principios, tengo ideales, no tengo un doble discurso, la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida y él lo sabe, como lo saben todos", expresó.

Ante el descontento mostrado por Marcelo Ebrard, el Presidente dijo que incluso podría hablar con él para tratar de calmar la tensión que hay dentro del partido.

-¿Va a recibir a Ebrard?

-Si él lo considera, las veces que sea, yo hablo con Marcelo.

-¿Ve a alguna de las "corcholatas" fuera? ¿Qué pensaría si alguien deja la 4T?

-No lo van a hacer.

'Hoy yo termino, ya concluí'

Por otra parte, el Presidente López Obrador dejó en claro que a partir de hoy termina su gestión como dirigente de la 4T y no intervendrá en ninguna decisión futura del movimiento.

"Me permito informar que hoy yo termino como dirigente del movimiento de transformación y ya no intervengo en ninguna decisión que tenga que ver con el movimiento de transformación. Ya me dedico el tiempo que me falta por entero a seguir consolidando los programas en beneficio del pueblo, los programas de bienestar, a terminar las obras, a seguir gobernando para todos, atendiendo a todos, escuchando a todos, aún desde luego a nuestros adversarios, y a continuar con nuestro criterio de darle preferencia a la gente humilde, a los pobres.

"Yo hoy entrego (el bastón de mando) y ya mañana es Gobierno completamente. Tienen que hacerse cargo los nuevos dirigentes de la transformación, ya de todo. Que no vengan aquí mis hermanos, mis amigos a decirme: 'es que vienen Gubernaturas, senadurías, Presidencias municipales, vienen muchas cosas...' Pues no, primo hermano, porque yo ya concluí, ya estoy cerrando mi ciclo, primero como dirigente, lo cierro hoy. Y ya como gobernante en un año me retiro, me jubilo", sentenció.

El Mandatario mandó una invitación a Gobernadores y a "corcholatas" a la entrega del bastón de mando, la cual prevé realizar este jueves por la tarde.

"Quiero invitar a los Gobernadores, Gobernadoras, los quiero invitar para que estén y a todos los que participaron ("corcholatas") por la tarde noche. Tengo dos reuniones por la tarde y terminando, porque tiene que ser afuera, no puede ser aquí (dentro de Palacio Nacional) y que conste, estamos hablando de entregar la dirección del movimiento de transformación. (...) Pues sí (va a ser público), porque ustedes van a estar ahí pendientes, están invitados todos, yo voy a llegar ahí", agregó.