Yo cumplí con mi deber, dice Ebrard sobre L-12

Reforma

Ciudad de México.- El Canciller Marcelo Ebrard afirmó que en su etapa como Jefe de Gobierno cumplió con su deber en cuanto a la construcción de la Línea-12, cuyo colapso en mayo pasado dejó 26 muertos.

"Yo hice lo que tenía que hacer si no no estaría aquí, no podría yo dar la cara. Actué profesional y de una manera íntegra.

"¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento, es lo que tenía que hacer", comentó Ebrard.

En conferencia en Palacio Nacional, el Secretario de Relaciones Exteriores dijo que no está en manos de un Jefe de Gobierno supervisar soldaduras o falta de pernos en obras, razones por las cuales, según el dictamen, colapsó la Línea Dorada.

"Lo que vi la semana pasada es que no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura. Yo creo que el Jefe de Gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente, para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro, que tenía autonomía técnica y financiera e intervino en consorcio con muchísimas empresas. Y el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería Interina del Instituto de Ingeniería de la UNAM en ese tramo", señaló.

Esta martes, REFORMA informó que la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta contra Enrique Horcasitas, ex director del proyecto de la Línea 12, por homicidio culposo y lesiones, así como contra otros nueve ex funcionarios del actual Canciller.

Al ser cuestionado respecto a esto, Ebrard respondió que los señalados por Línea Dorada ya ganaron juicios y que seguramente se defenderán.

"Yo lo que diría es simple y llanamente que seguramente a quien se imputa se va a defender. Muchas de esas personas ya pasaron procesos en la época del actual senador Mancera, hubo 134 causas, el Gobierno de la Ciudad perdió 124 y de los mencionados todos o casi todos ganaron muchísimos casos.

"Ahora, ya los imputados, si es el caso, seguramente presentaron sus defensas y, como dije, muchos de ellos harán los juicios, es más, el Consorcio ya le ganó un juicio al Gobierno de la Ciudad, creo que en 2015. Entonces, eso ya le corresponderá a la autoridad correspondiente", agregó.