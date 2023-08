Agencia Reforma

Monterrey, NL- Al darse cuenta de que su hija de 1 año, Kennedy Nicole, había recibido un balazo, su mamá, Ximena Saldaña, de apenas 17 años, se bajó del vehículo en el que iban para pedir ayuda, y se esforzó por mantenerla despierta.

"Yo le hablaba para que no cerrara los ojitos porque ya no venía reaccionando", contó ayer Ximena afuera del Hospital Universitario, a donde llegó casi una hora después del ataque.

El sábado por la noche, la joven madre y su bebé iban en un Pointer con Carlos Gaytán González, de 39 años, al que Ximena tenía poco tiempo de conocer.

Cerca del cruce de la calle Ariel y Avenida Andrómeda, en la Colonia Cosmópolis, en Apodaca, fueron baleados por hombres que iban en una motocicleta.

El hombre murió en el lugar, donde quedó ileso su hijo, de sólo 2 años.

La bebé recibió un balazo en el pecho que ayer la mantenía entre la vida y la muerte, ya que el proyectil quedó cerca del corazón.

Ximena contó que, tras el ataque, se bajó del auto y pidió ayuda a vecinos.

"Una señora me metió a su casa", relató, "le dije que si me ayudaba, y me dijo: 'Sólo hay que esperar a que llegue la ambulancia'.

Y pues yo no podía esperar a que llegara la ambulancia, mi hija se estaba desangrando.

"Entonces me fui a la esquina, y estaba un taxi, y agarré a un taxi, y nos topamos a la Policía, y nos bajamos a ver si la Policía me podía ayudar, y no me ayudó", dijo.

"Llegaron mis familiares ahí mismo, a la avenida, en el Oxxo, agarré un taxi y me fui a un centro médico con mi bebé".

Agregó que la trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario, donde la sometieron a una cirugía para extraer la bala.

"Veníamos en la ambulancia y mi bebé ya no reaccionaba mucho, mi bebé ya estaba cerrando los ojitos", dijo la mamá.

"Me saqué de onda. Dije: '¿Qué está pasando?'. No alcancé a agarrar ni al otro bebé... No tuve cabeza para eso, sólo voltee y estaba bien, entonces yo recurrí a que me ayudaran".

La pareja había salido a una taquería a cenar cuando le dispararon a Carlos, quien tenía antecedentes penales por narcomenudeo, según la Fiscalía.

Ximena dijo que a Kennedy Nicole le gusta que le canten, acaba de aprender a caminar y apenas dice sus primeras palabras.

"Es bien alegre", añadió.

"Ella, para dormir, necesita que le cantemos, y hace rato que pasamos con ella le estaba cantando las canciones que más escuchaba ella".