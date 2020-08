'Yo no ando saludando a la mamá del Chapo': Calderón le responde a López Obrador

Ciudad de México.- En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que, debido a la protección que presuntamente dio Genaro García Luna al 'Cártel de Sinaloa' cuando fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, se puede hablar de que México fue un “narcoestado”.

Por su parte, durante una entrevista realizada por el comunicador Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el expresidente Felipe Calderón respondió:

"Lo rechazo categóricamente, me parece incluso algo ofensivo para México. Yo no ando saludando a la mamá del ‘Chapo’, no anduve liberando criminales. Fui el presidente del gobierno que más criminales ha extraditado a los Estados Unidos.

Por su parte, Andrés Manuel comentó durante 'la mañanera' que Alfonso Durazo tiene instrucciones de que no se permita que trabajen personas en el actual gobierno que hayan trabajado durante el tiempo que García Luna fue secretario de Seguridad Pública.

