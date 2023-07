Yo no coloqué ni un solo espectacular: Adán

CDMX.- Adán Augusto López afirmó que él no ha pagado de su bolsillo un solo espectacular en los que se promociona su imagen.

Sin embargo, no se pronunció por la campaña que le hacen en dichas estructuras a través de diversas revistas.

En su gira por Tampico, Tamaulipas, una reportera le preguntó sobre la publicación de REFORMA, en la que se indica que, tan sólo en algunas avenidas de tres ciudades, se han contabilizado 108 espectaculares de él, lo que podría haberle costado 9 millones de pesos.

"Yo no he colocado ni un solo espectacular. No puedo hacerlo", respondió.

"Mi fotografía y mi nombre son marcas registradas y yo he presentado como 300 denuncias porque quiero saber quién los paga y por qué los colocan", afirmó.