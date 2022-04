Yo no hago campaña, dice Adán Augusto sobre revocación

CDMX.- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó haber hecho "campaña" al ser cuestionado por su promoción del ejercicio de revocación de mandato.

-(Preguntarle) sobre las críticas que ha recibido por haber hecho campaña a favor de la revocación de mandato Secretario, se le preguntó ayer en San Luis Potosí.

"No, yo no hago ninguna campaña", respondió el funcionario, quien visitó el Estado para participar en una reunión de seguridad con el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

-¿Y sobre los videos que han estado circulando?, se le insistió en relación a los videos en los que se le observa en eventos de Morena hablando de la consulta del próximo domingo.

"No los he visto", contestó López Hernández.

-"Pero participó usted", se le inquirió.

"No los he visto, no puedo opinar sobre algo que no he visto", expresó visiblemente molesto con las preguntas.

-"¿No ha hecho campaña con el Presidente?

"No, el Presidente no anda en campaña, no pude haber hecho campaña con él", agregó antes de abordar su vehículo.