Yo no soy el del video, ahí hablan de un animal: Salgado

Ciudad de México.- Félix Salgado Macedonio no solo ha negado su responsabilidad en posibles agresiones sexuales, sino que ahora ni siquiera se reconoce en los videos de precampaña por los que el INE pedirá que le sea cancelada la candidatura al Gobierno de Guerrero.

Aunque es su imagen y su voz, e incluso, uno de los promocionales se publicó en su cuenta verificada de Facebook, el candidato afirma que la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) no puede comprobar que él sea "el sujeto" que ahí aparece.

"Niego categóricamente que el suscrito tenga alguna relación con el video certificado por la Oficialía Electoral", respondió al INE el 28 de febrero, luego de que el órgano le informó que no había entregado su informe de precampaña.

"No está pobrado en la certificación ni en las demás actuaciones o diligencias de investigación que la persona que aparece en el video sea el suscrito; segundo, que se trate de la voz del suscrito; tercero, no está demostrado ni se recabó prueba que la cuenta sea oficial y que pertenezca al suscrito, debido a la facilidad tecnológica que permite la red social Facebook cualquier persona puede hacer cuentas y videos suplantando y falsificando identidades".

Se trata de dos videos, uno publicado en la cuenta Félix Salgado Macedonio, desde la cual aparecen todas las declaraciones y actos que realiza el senador con licencia, en la cual aún permanece el promocional del 4 de diciembre.

En este asegura que quedó registrado como precandidato, y que no hará actos masivos por la pandemia, además para no derrochar dinero en publicidad, y remata con la frase "¡Hay Toro!".

Asegura que en ese video "el sujeto" que ahí aparece no llama de manera abierta a la militancia, simpatizantes o ciudadanos a sufragar o dar el apoyo en favor de mi persona.

"Sino solo de expresiones en las que se expresan sentimientos y estados de ánimo del sujeto que aparece en el video, otra que dice vamos con toro (se refiere a un animal vacuno)", afirma.

El segundo video aparece en la cuenta "Justos con el Senador Félix Salgado", pero también es él desde Acapulco afirmando que quedó registrado legalmente "como aspirante a candidato a Gobernador por Guerrero" y en la encuesta que aplicará Morena, él es la respuesta.

"Escapa de mi alcance impedir a las personas crear perfiles en los que aparezca imágenes de personas a las cuales se les adjudica mi identidad. Resultando difícil controlar ese fenómeno, sobre todo cuando los afectados son figuras públicas en el que regularmente pueden llegar a inventarse varios perfiles sin el consentimiento del afectado", justifica.

En el dictamen, el INE no abunda en si es él o no, asegura que se trata de una cuenta verificada por Facebook, y se acredita el perfil auténtico del personaje público.

El Instituto también incorpora diversas imágenes en las que él aparece en asambleas, en el periodo de precampaña establecido por la autoridad electoral local, sin embargo, Salgado asegura que fueron encuentros con militantes, no en calidad de precandidato.

Las trampas de Morena

En el proyecto que votará este jueves el Consejo General, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se dedica a argumentar que sus aspirantes no realizaron precampaña, pero admite que hubo ¡un proceso interno de precampaña!

"La Unidad Técnica de Fiscalización nos hace la observación en razón de no reportar gastos para la selección de precandidatos; cabe precisar que los gastos que en un momento se llegaran a originar en el proceso interno del partido político para determinar al aspirante a alguna candidatura corresponde a un gasto ordinario, es decir, las acciones de precampaña para elección de candidato representan un gasto ordinario, que debe ser observado en otro momento, no durante este proceso electoral", justifica.

Durante un mes, la Unidad de Fiscalización y el partido sostuvieron intercambios de oficios, y en todos Morena alegó que como nombró precandidatos no pidió al INE que se le diera acceso al Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, y al no hacerlo, no se generó una obligación para rendir informes.

Sin embargo, en la argumentación del INE, sí hubo un proceso interno, en el que se registraron aspirantes, y se dio dentro del plazo que marca la ley para precampañas en Guerrero.

Además, apunta, una vez que se registraron los interesados para participar en una encuesta, incrementaron su actividad con militantes y simpatizantes y su promoción en redes sociales.

"En ese sentido, se considera que cuando la convocatoria refiere a la figura de aspirante se entiende que se refiere a un precandidato, toda vez que con dichas calidades se busca el mismo objetivo, es decir, obtener una candidatura.

"Lo anterior pone en evidencia que, con independencia de la denominación, que se le pretende dar por parte de los ciudadanos y el partido, se encuentran sujetos a la fiscalización de los recursos que se utilicen", dictaminó el INE.

Que siempre sí

Una vez que Morena vio el riesgo de la cancelación del registro de Salgado, el 22 de marzo, pidió a la autoridad electoral, a la que acusó de actuar de manera doloso e irresponsable, abrir el sistema para registrarlo como precandidato y presentar su informe.

Sin embargo, la autoridad le notificó que no era posible, puesto que el plazo para ello había finalizado.

"Los argumentos esgrimidos por el partido Morena no pueden ser valorados y analizados por la autoridad fiscalizadora, pues resulta claro que los plazos con el que cuentan los sujetos responsables para el cumplimiento de sus obligaciones no pueden extenderse o prolongarse más allá de lo que expresamente les concede la norma, pues esto lesiona de manera grave el modelo de fiscalización que ha sido señalado", resolvió.

Por ello, además de pedir al instituto electoral local cancelar la candidatura de Salgado, se le aplicará al partido una multa de un millón 626 mil pesos por no presentar el informe del senador con licencia.