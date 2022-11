'Yo no soy fifí, marcho para defender mis derechos'

CDMX.- Hoy que sé lo que significa democracia y libertad, no voy a dejar que desde el poder decidan por mí, voy a marchar, a defender mi derecho a tener un INE autónomo, afirmó Eufrosina Cruz.

La activista indígena oaxaqueña, diputada federal por el PRI, lamentó en entrevista que el Presidente Andrés Manuel López Obrador crea que la única visión que vale en México es la suya, y no acepte la pluralidad.

Aseguró que, independientemente de cómo vote su grupo parlamentario, ella rechazará la reforma electoral, pues significa regresar a la época más autoritaria del país.

¿Participará en la marcha del 13 de noviembre?

Tenemos que salir a defender con nuestra voz, acompañar esta lucha, porque no sólo es defender el INE, sino la democracia. La ciudadanía tiene que estar presente, no participando en esta polarización. En el 2010, las mujeres de mi pueblo ejercieron su derecho a votar y ser votadas, que las dependencias y las instituciones nos voltearan a ver. Entonces, para nosotros significa eso, no es ir a defender consejeros, sino defender la institución que ha hecho posible que hoy el país viva en democracia.

¿Por qué rechazar esta reforma electoral?

Lo que quieren es hacer las cosas como se hacían antes, en la época más autoritaria de los gobiernos de antes. Yo me acuerdo que en los municipios indígenas tenías que ir a registrarte al PRI, porque no había otra instancia o institución.

¿Usted cree que hay trampas en la propuesta de elegir a los consejeros?

Por supuesto, porque es una lista que propone el Presidente, y lo que no se ha entendido es que aquí habemos de todos los colores y sabores en este país, y que nuestra gran diferencia ha construido la democracia para alcanzar la igualdad, y eso lo debe de entender quien está en Palacio Nacional.

¿Cómo toma los calificativos del Presidente contra quienes van a marchar?

En este País habemos gente que nos hemos atrevido a desafiar esa desigualdad para poder construir nuestro propio destino, aspirar, soñar, y eso es lo que quiero que sepa el Presidente: Yo no soy fifí, yo no vengo de la clase del privilegio, yo he tenido que arrebatarle a este país lo que me toca y lo que me corresponde, ni más ni menos, que es aspirar, soñar, educarme, convertirme en profesionista. Entonces, más que descalificar, lo que yo le pido es que respete mi pensamiento. No por pensar diferente a él soy traidora la Patria.

¿Considera que la marcha tiene molesto al Presidente?

Pues bueno, ya le tocará encontentarse, pero es un movimiento de la gente.

¿Esta será la madre de las batallas en democracia de los últimos años?

Yo creo que nos han tocado vivir diferentes batallas, hoy es una más para defender lo que nos ha costado como mexicanos.

¿Cree que esta marcha cambie la posición del Gobierno o su partido? ¿Qué impacto tendría?

No sé que impacto tendrá, pero espero que la ciudadanía salga a levantar la voz y se dé esa reflexión, de qué no puedes desaparecer un instituto que ha costado vidas también.

¿Qué puede hacer la sociedad frente a una propuesta que viene de la Presidencia?

Que la ciudadanía participe en la política, porque se ha dejado estos espacios a los políticos, hoy más que nunca urge ciudadanizar la política.

¿Entonces, qué pediría al Presidente y su partido?

Que no es el momento para una discusión de una reforma electoral, hay temas más urgentes por los que está atravesando el país, como es el tema de la inseguridad, los feminicidios, las familias están preocupadas por su bienestar.

¿Esta reforma abriría una crisis política que no hay?

Claro, es un capricho cuando hay temas urgentes para el país.